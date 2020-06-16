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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
16 червня 2020, 14:26 11

Кабмін планує посилити відповідальність за недотримання маскового режиму

16 червня 2020, 14:26 11
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В Україні спостерігається зростання кількості підтверджених випадків COVID-19
Фото: Кабмін
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Кабінет міністрів України планує переглянути питання носіння масок на вулицях і посилити відповідальність за недотримання маскового режиму громадянами.

Про це повідомляє Урядовий портал, передає RegioNews.

Ми плануємо виносити на засідання уряду і до Верховної ради питання посилення адміністративної відповідальності за недотримання маскового режиму у приміщеннях і в громадському транспорті", - сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він також закликав голів ОДА тримати на особистому контролі ситуацію з COVID-19, тому що, за словами глави Уряду, ослаблення карантину суспільство сприймає як його скасування.

Людям треба роз'яснювати ці питання. За дотримання соціальної дистанції, за дотримання масочного режиму. Ми готові переглянути питання носіння масок на вулицях, але маски в приміщеннях ще довго будуть актуальними", - додав Шмигаль.

Він зазначив, що голови обласних державних адміністрацій мають достатньо повноважень, щоб у своїх регіонах в умовах адаптивного карантину забезпечити всі належні заходи для недопущення різкого зростання кількості хворих на COVID-19.

Нагадаємо, 16 червня в Україні зафіксовано вже 32 476 випадків коронавірусу, за останню добу - 666 нових випадків. За добу померло 11 осіб.

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на засіданні прийняла рішення щодо недоцільності відкриття дитячих оздоровчих таборів.

Кабмін карантин Деніс Шмигаль маски
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