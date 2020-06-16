У Києві через коронавірус закрили сервісний центр МВС

Сервісні центри відновили роботу з 12 травня у зв'язку з пом'якшенням карантину

Сервісні центри відновили роботу з 12 травня у зв'язку з пом'якшенням карантину

Фото: МВС

Сервісний центр МВС №8047, який знаходиться у Києві по вулиці Велика Кільцева, 110а закрили на карантин після того, як у кількох співробітників було підтверджено діагноз COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба МВС у Facebook, передає RegioNews.

Особи, які зареєструвалися в онлайн-чергу, можуть отримати відповідні послуги у будь-якому іншому сервісному центрі МВС у м. Києві", - повідомили в МВС.

У міністерстві додали, що послуги у сервісних центрах надаються тільки за попереднім особистим записом за два тижні в онлайн-режимі або через функціонал, який розміщено на сайті відомства.

Про відновлення роботи сервісного центру МВС обіцяє повідомити на офіційному веб-сайті.

Нагадаємо, 16 червня в Україні зафіксовано вже 32 476 випадків коронавірусу, за останню добу - 666 нових випадків. За добу померло 11 осіб.