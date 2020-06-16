Кабмин планирует усилить ответственность за несоблюдение масочного режима

В Украине наблюдается рост количества подтвержденных случаев COVID-19

В Украине наблюдается рост количества подтвержденных случаев COVID-19

Фото: Кабмин

Кабинет министров Украины планирует пересмотреть вопрос ношения масок на улицах и усилить ответственность за несоблюдение масочного режима гражданами.

Об этом сообщает Правительственный портал, передает RegioNews.

Мы планируем выносить на заседание правительства и в Верховную Раду вопрос усиления административной ответственности за несоблюдение масочного режима в помещениях и в общественном транспорте", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он также призвал председателей ОГА держать на личном контроле ситуацию с COVID-19, так как, по словам главы правительства, ослабление карантина общество воспринимает как его отмену.

Людям надо разъяснять эти вопросы. О соблюдении социальной дистанции, о соблюдении масочного режима. Мы готовы пересмотреть вопрос ношение масок на улицах, но маски в помещениях еще долго будут актуальными", - добавил Шмыгаль.

Он отметил, что главы областных государственных администраций имеют достаточно полномочий, чтобы в своих регионах в условиях адаптивного карантина обеспечить все надлежащие меры для недопущения резкого роста количества больных COVID-19.

Напомним, 16 июня в Украине зафиксировано 32 476 случаев коронавируса, за последние сутки - 666 новых случаев. За сутки умерли 11 человек.

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на заседании приняла решение о нецелесообразности открытия детских оздоровительных лагерей.