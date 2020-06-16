"Голос" хоче скликати позачергове засідання ВР для розгляду відставки Авакова

Для цього потрібно зібрати 150 підписів народних депутатів

Для цього потрібно зібрати 150 підписів народних депутатів

Фото: Facebook

Фракція "Голос" починає збір підписів для проведення позачергового засідання Верховної Ради та розгляду питання відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Про це з трибуни Верховної Ради заявив нардеп від фракції "Голос" Роман Лозинський, передає RegioNews.

За його словами, громадяни україни відчувають себе в небезпеці.

Проблема в тому, що зараз жоден українець - чи це народний депутат, чи це лікар, чи це студент - він не відчуває себе в безпеці. Він відчуває безкарність поліції, абсолютну несправедливість, і не може себе захистити", - сказав Лозинський.

Нардеп додав, що фракція "Голос" ініціювала постанову про звільнення Авакова, яка вже зареєстрована.

Цього тижня ми будемо збирати підписи за позачергове засідання, аби винести цю постанову на голосування", - зазначив він.

Також Лозинський закликав народних депутатів підписувати постанову.

Нагадаємо, напередодні під судом, де обирали міру запобіжного заходу для Стерненко, сталися сутички - поліція затримала 5 осіб. Однак згодом усіх затриманих відпустили.