09:49  16 червня
Коронавірус в Україні: за добу зафіксовано 666 нових випадків
13:51  16 червня
В Україні поки не планують відкривати дитячі оздоровчі табори
08:19  16 червня
Доба в ООС: на Донбасі постраждали четверо українських військових
UA | RU
UA | RU
Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
16 червня 2020, 12:24 8

"Голос" хоче скликати позачергове засідання ВР для розгляду відставки Авакова

16 червня 2020, 12:24 8
Читайте также на русском языке
Для цього потрібно зібрати 150 підписів народних депутатів
Для цього потрібно зібрати 150 підписів народних депутатів
Фото: Facebook
Читайте также
на русском языке

Фракція "Голос" починає збір підписів для проведення позачергового засідання Верховної Ради та розгляду питання відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Про це з трибуни Верховної Ради заявив нардеп від фракції "Голос" Роман Лозинський, передає RegioNews.

За його словами, громадяни україни відчувають себе в небезпеці.

Проблема в тому, що зараз жоден українець - чи це народний депутат, чи це лікар, чи це студент - він не відчуває себе в безпеці. Він відчуває безкарність поліції, абсолютну несправедливість, і не може себе захистити", - сказав Лозинський.

Нардеп додав, що фракція "Голос" ініціювала постанову про звільнення Авакова, яка вже зареєстрована.

Цього тижня ми будемо збирати підписи за позачергове засідання, аби винести цю постанову на голосування", - зазначив він.

Також Лозинський закликав народних депутатів підписувати постанову.

Нагадаємо, напередодні під судом, де обирали міру запобіжного заходу для Стерненко, сталися сутички - поліція затримала 5 осіб. Однак згодом усіх затриманих відпустили.

Арсен Аваков відставка Верховна Рада Голос
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
"Слуги народу" відзвітують про свою роботу 21 липня
15 червня 2020, 20:48
Адвокат Дубінського заявила, що нардеп не планує отримувати громадянство іншої країни
15 червня 2020, 19:22
Кожен другий нардеп від "Слуги народу" є мільйонером – КВУ
15 червня 2020, 15:44
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
13 червня 2020
Куди тягнуть Зеленського друзі Єрмак та Саакашвілі, – НеПогода
06 червня 2020
Віщий Тищенко, вангуючий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
29 травня 2020
Як бешкетують Тищенко, Бондаренко та "діти Моргунова", – НеПогода
Всі відео »
Децентралізація по-українськи: як адмінтерреформа спровокувала конфлікти у регіонах
Місцевий депутат та аудитор, або Хто контролює автовокзали Полтавщини
Всі публікації »
Іван Галунга
Михайло Дяденко
Юрій Бутусов
Всі блоги »