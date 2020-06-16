"Голос" хоче скликати позачергове засідання ВР для розгляду відставки Авакова
Фракція "Голос" починає збір підписів для проведення позачергового засідання Верховної Ради та розгляду питання відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
Про це з трибуни Верховної Ради заявив нардеп від фракції "Голос" Роман Лозинський, передає RegioNews.
За його словами, громадяни україни відчувають себе в небезпеці.
Проблема в тому, що зараз жоден українець - чи це народний депутат, чи це лікар, чи це студент - він не відчуває себе в безпеці. Він відчуває безкарність поліції, абсолютну несправедливість, і не може себе захистити", - сказав Лозинський.
Нардеп додав, що фракція "Голос" ініціювала постанову про звільнення Авакова, яка вже зареєстрована.
Цього тижня ми будемо збирати підписи за позачергове засідання, аби винести цю постанову на голосування", - зазначив він.
Також Лозинський закликав народних депутатів підписувати постанову.
Нагадаємо, напередодні під судом, де обирали міру запобіжного заходу для Стерненко, сталися сутички - поліція затримала 5 осіб. Однак згодом усіх затриманих відпустили.