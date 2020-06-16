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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
16 июня 2020, 12:24 5

"Голос" хочет созвать внеочередное заседание ВР для рассмотрения отставки Авакова

16 июня 2020, 12:24 5
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Для этого нужно собрать 150 подписей народных депутатов
Для этого нужно собрать 150 подписей народных депутатов
Фото: Facebook
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Фракция "Голос" начинает сбор подписей для проведения внеочередного заседания Верховной Рады и рассмотрения вопроса отставки министра внутренних дел Арсена Авакова.

Об этом с трибуны Верховной Рады заявил нардеп от фракции "Голос" Роман Лозинский, передает RegioNews.

По его словам, граждане Украины чувствуют себя в опасности.

Проблема в том, что сейчас ни один украинец - будь то народный депутат, или это врач, или это студент - он не чувствует себя в безопасности. Он чувствует безнаказанность полиции, абсолютную несправедливость, и не может себя защитить", - сказал Лозинский.

Нардеп добавил, что фракция "Голос" инициировала постановление об увольнении Авакова, которое уже зарегистрировали.

На этой неделе мы будем собирать подписи за внеочередное заседание, чтобы вынести это постановление на голосование", - отметил он.

Также Лозинский призвал народных депутатов подписывать постановление.

Напомним, накануне под судом, где избирали меру пресечения для Стерненко, произошли столкновения - полиция задержала 5 человек. Однако впоследствии всех задержанных отпустили.

Голос Верховная Рада Арсен Аваков отставка
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