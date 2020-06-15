Кількість померлих від коронавірусу в Україні за місяць зросла вдвічі

Абсолютна більшість померлих мали супутні захворювання

Абсолютна більшість померлих мали супутні захворювання

Фото: flickr

Упродовж місяця, з 15 травня до 15 червня, кількість летальних випадків, спричинених коронавірусом, зросла майже вдвічі.

Про це в Telegram повідомляє Центр громадського здоров’я України, передає RegioNews.

За даними Центру, 15 травня було зафіксовано 476 смертей, станом на 15 червня в Україні зареєстровано вже 901 випадок.

Показник смертності – 2,1 на 100 тис. населення. Середній показник летальності по Україні – 2,9%. У статево-віковій структурі померлих від захворювань, спричинених COVID-19 переважають чоловіки – 473 (54%) та люди віком від 50-ти років (88,3%)", - йдеться в повідомленні.

Також за даними Центру, в Івано-Франківській, Кіровоградській, Львівській, Черкаській і Чернівецькій областях показник летальності перевищує середній по Україні.

70% померлих від ускладнень COVID-19 мали серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок, печінки, легень, неврологічні хвороби та ожиріння. 89% померлих – це люди старші 50 років із супутніми захворюваннями”, - додали в Центрі громадського здоров’я.

Крім того, майже вдвічі упродовж місяця зросла смертність серед лікарів, станом на 15 травня серед померлих було 24 медика. Сьогодні їх кількість становить 40.

Нагадаємо, 15 червня в Україні зафіксовано вже 31 810 випадків коронавірусу, за останню добу - 656 нових випадків.