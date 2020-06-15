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15 червня 2020, 20:12 13

На Прикарпатті закрили спортивні та культурні заклади

15 червня 2020, 20:12 13
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У регіоні погіршилася епідемічна ситуація із захворюваністю на коронавірус
У регіоні погіршилася епідемічна ситуація із захворюваністю на коронавірус
Фото: Об'єктив
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У зв`язку із погіршенням епідемічної ситуації в Івано-Франківській області призупинили роботу спортивних та культурних закладів.

Про це йдеться у рішенні позачергового засідання Івано-Франківської Регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки й надзвичайних ситуацій, пише RegioNews.

Комісія відмітила, що епідситуація в регіоні значно погіршилась у зв’язку зі збільшенням кількості нових випадків захворюваності населення на COVID-19 і протягом трьох днів поспіль не відповідає ознакам для послаблення протиепідемічних заходів.

Тому комісія вирішила частково зняти пом’якшувальні карантинні обмеження на території області, які введені рішенням регіональної комісії з питань ТЕБ та НС а саме:

  • Призупинити роботу закладів фізичної культури і спорту, спортивних залів, фітнес-центрів.

  • Призупинити діяльність закладів культури, зокрема з прийманням відвідувачів за рішенням власника (органу управління), у тому числі культурних заходів, за умови перебування не більше однієї особи на 5 кв. метрах площі приміщення, де проводиться захід.

  • Дозволити проведення релігійних заходів з розрахунку не більше однієї особи на 10 м.

Нагадаємо, станом на ранок 15 червня зафіксовано вже 31 810 випадків коронавірусу, за останню добу - 656 нових випадків.

коронавірус карантин Івано-Франківськ спорт Прикарпаття епідемія культура
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