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15 червня 2020, 10:11 8

"Слуга народу" готується до місцевих виборів: вже почав роботу центральний штаб

15 червня 2020, 10:11 8
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Він буде формувати спільну політику для регіональних штабів
Він буде формувати спільну політику для регіональних штабів
Фото: з відкритих джерел
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Відбором майбутніх кандидатів від партії "Слуга народів" до місцевих виборів будуть займатися голова партії Олександр Корнієнко та перший заступник голови Офісу президента Сергій Трофімов.

Як передає RegioNews, про це йдеться у матеріалі "РБК-Украина".

У виданні відзначають, що роль створеного центрального штабу зводиться до формування загальної політики для регіональних штабів.

За словами глави партії Олександра Корнієнка, в регіонах штаби підшукують собі консультантів, інші ж звертаються за рекомендацією "до центру".

"У деяких випадках ми можемо самі порадити штабу створити технологічну групу і яких спеціалістів слід до неї включити. У більшості своїй це - все ті ж люди, з якими ми працювали на парламентських виборах. У нас було приблизно 25 так званих "комісарів" - технологів-консультантів", - заявив він.

Наголошується, що медійним офісом керуватиме заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, а діджитал-напрямком у штабі займається команда Михайла Федорова на чолі з давнім соратником віце-прем'єра народним депутатом Михайлом Крячко.

Раніше повідомлялося, що кандидати в мери Києва від "Слуги народу" обговорили формат проведення праймеріз. У партії нібито ще не визначилася з кандидатом на місцевих виборах у Києві.

вибори Слуга народа партія регіони фракція
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