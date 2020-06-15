"Слуга народу" готується до місцевих виборів: вже почав роботу центральний штаб

Він буде формувати спільну політику для регіональних штабів

Він буде формувати спільну політику для регіональних штабів

Фото: з відкритих джерел

Відбором майбутніх кандидатів від партії "Слуга народів" до місцевих виборів будуть займатися голова партії Олександр Корнієнко та перший заступник голови Офісу президента Сергій Трофімов.

Як передає RegioNews, про це йдеться у матеріалі "РБК-Украина".

У виданні відзначають, що роль створеного центрального штабу зводиться до формування загальної політики для регіональних штабів.

За словами глави партії Олександра Корнієнка, в регіонах штаби підшукують собі консультантів, інші ж звертаються за рекомендацією "до центру".

"У деяких випадках ми можемо самі порадити штабу створити технологічну групу і яких спеціалістів слід до неї включити. У більшості своїй це - все ті ж люди, з якими ми працювали на парламентських виборах. У нас було приблизно 25 так званих "комісарів" - технологів-консультантів", - заявив він.

Наголошується, що медійним офісом керуватиме заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, а діджитал-напрямком у штабі займається команда Михайла Федорова на чолі з давнім соратником віце-прем'єра народним депутатом Михайлом Крячко.

Раніше повідомлялося, що кандидати в мери Києва від "Слуги народу" обговорили формат проведення праймеріз. У партії нібито ще не визначилася з кандидатом на місцевих виборах у Києві.