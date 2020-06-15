Каждый второй нардеп от "Слуги народа" является миллионером – КИУ

В общем 247 народных депутатов "Слуги Народа" задекларировали более миллиарда гривен

В общем 247 народных депутатов "Слуги Народа" задекларировали более миллиарда гривен

153 народных депутата фракции «Слуга Народа» являются миллионерами согласно данных их деклараций. Всего во фракции 247 народных депутатов, таким образом, миллионером является каждый второй депутат монобольшинства.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Комитет избирателей Украины.

Как сообщили в КИУ, такие данные отражены в декларациях народных депутатов, доступных на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

В ТОП10 самых богатых "Слуг Народа":

Олег Воронько – задекларировал 123 млн. грн.;

Александр Сова – 79 млн. грн.;

Андрей Герус – 38 млн. грн.;

Роман Мулик – 24 млн. грн.;

Остап Шипайло – 22 млн. грн.;

Руслан Горбенко – 22 млн. грн.;

Александр Трухин – 21 млн. грн.;

Давид Арахамия – 21 млн. грн.;

Гео Лерос – 20 млн. грн.;

Артем Культенко – 19 млн. грн.

Меньше всего средств среди депутатов "Слуги Народа" задекларировали Сергей Колебошин (75 тысячи грн.), Елизавета Богуцкая (66 тысяч), Орест Саламаха (62 тысячи), Юлия Овчинникова (55 тысяч) и Анатолий Драбовський (16 тысяч).

Вместе 247 народных депутатов "Слуги Народа" задекларировали 1,1 млрд. грн, причем 90% этих средств – наличные.

КИУ: половина фракции "Слуга Народа" – миллионеры 153 народные депутаты фракции "Слуга Народа" являются миллионерами соответственно... Опубликовано КОМИТЕТ ИЗБИРАТЕЛЕЙ УКРАИНЫ Понедельник, 15 июня 2020 г.

КИУ пояснил, что при подсчете учитывались только денежные активы депутатов: наличные средства и средства, размещенные на банковских счетах. Недвижимость и другие ценные активы в расчет не брались. Также не учитывались денежные активы, находящиеся в собственности жен или мужей депутатов и их совместные средства. Заемные средства также не учитывались. Средства, имеющиеся в валюте, при расчетах была переведена в гривневый эквивалент.

Напомним, нардеп от ОПЗЖ Александр Фельдман получил четверть миллиона стипендии как "почетный гражданин Харькова"