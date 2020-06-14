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14 червня 2020, 15:27 9

Суд обирає запобіжний захід затриманим у справі про 6-мільйонний хабар (ТРАНСЛЯЦІЯ)

14 червня 2020, 15:27 9
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Прокурор просить застосувати до нього міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 40,5 млн грн.

Трансляція судового засідання здійснюється на YouTube каналі Вищого антикорупційного суду, передає RegioNews.

Сторона захисту просить суд відмовити у задоволенні такого клопотання.

Нагадаємо, детективи Національного антикорупційного бюро України 12 червня задокументували факт надання колишнім високопоставленим особою від попередньої влади хабара у розмірі 6 млн доларів керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницкому і керівництву НАБУ за закриття справи проти нього.

У суботу, 13 червня, керівники НАБУ і САП повідомили, що пропонували хабар за закриття справи, пов'язаної з колишнім міністром Миколою Злочевським, щодо причетність до заволодіння коштами стабілізаційного кредиту Нацбанку, виданого на підконтрольний втікачу-олігархові Курченку "Реал-Банк".

Зокрема, Ситник повідомив, що затримані троє осіб, серед яких перший заступник начальника Головного управління Державної податкової служби в Києві та двоє довірених осіб Злочевського.

Микола Злочевський виїхав з України в кінці 2014 року після того, як отримав статус підозрюваного у незаконному збагаченні. В січні 2015 року ГПУ оголосила його в розшук. Восени 2016 року з сайту МВС була знята інформаційно-статистична картка про розшук екс-міністра. Інформація про припинення розшуку була внесена на підставі надісланого з Генпрокуратури постанови про скасування державного розшуку Злочевського.

хабар САП суд НАБУ Микола Злочевський Назар Холодницький Артем Ситник прокуратура
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