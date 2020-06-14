09:46  14 червня
В Україні за добу виявлено понад 600 нових хворих коронавірусом
15:54  14 червня
"Слуги народу" визначили керівників осередків у Києві, Черкасах та на Закарпатті
18:30  14 червня
Зведення ООС: на Донбасі зафіксували сім обстрілів
UA | RU
UA | RU
14 червня 2020, 16:41 10

Мер Дніпра звинуватив медіа Коломойського в поширенні фейків

14 червня 2020, 16:41 10
Читайте также на русском языке
За словами Філатова, підконтрольний олігарху холдинг поширив три недостовірні новини про Дніпро за тиждень
За словами Філатова, підконтрольний олігарху холдинг поширив три недостовірні новини про Дніпро за тиждень
Фото: politme.com
Читайте также
на русском языке

Міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив, що протягом цього тижня медіа-холдинг, що належить Ігорю Коломойському, запустив три фейкові новини про Дніпро

Про це мер Дніпра написав на своїй сторінці в Facebook, пише RegioNews.

Тільки протягом цього тижня, медіа - холдинг, що належить Ігорю Валерійовичу Коломойському, запустив ТРИ "fake news" про Дніпро.

1. Про те, що в метро "вкрали" 379 мільйонів гривень.

З "посиланням" на СБУ, яка цього НЕ говорило.

2. Про лавочки, куплені за космічні гроші, які не купували.

3. Про вулицю, яку змило дощем, а вона стоїть собі, ціла-цілісінька", - повідомив Борис Філатов.

Також мер Дніпра пообіцяв завтра відповісти Коломойському щодо поширеної його холдингом інформації.

Тільки протягом цього тижня, медіа - холдинг, що належить Ігорю Валерійовичу Коломойському, запустив ТРИ "fake news" про...

Опубліковано Borys Filatov Неділя, 14 червня 2020 р.

Нагадаємо, раніше на вулицях Дніпра розклеїли портрети чиновників команди міського голови Бориса Філатова із зазначенням їхніх професійних орієнтирів і досягнень.

Ігор Коломойський фейк Дніпро медіа Борис Філатов новини
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
У Дніпрі на білбордах розклеїли портрети чиновників мерії
12 червня 2020, 16:31
Дружина Медведчука володіє часткою в каналах Коломойського "1+1" та "2+2" - "Схеми"
10 червня 2020, 20:11
В Україні блокували контрабанду запчастин до російських танків
10 червня 2020, 12:49
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
13 червня 2020
Куди тягнуть Зеленського друзі Єрмак та Саакашвілі, – НеПогода
06 червня 2020
Віщий Тищенко, вангуючий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
29 травня 2020
Як бешкетують Тищенко, Бондаренко та "діти Моргунова", – НеПогода
Всі відео »
Місцевий депутат та аудитор, або Хто контролює автовокзали Полтавщини
Продуктові набори та ботоферми: в Кропивницькому готуються вибирати мера
Всі публікації »
Михайло Дяденко
Юрій Бутусов
Іван Галунга
Всі блоги »