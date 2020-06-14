Мер Дніпра звинуватив медіа Коломойського в поширенні фейків
Міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив, що протягом цього тижня медіа-холдинг, що належить Ігорю Коломойському, запустив три фейкові новини про Дніпро
Про це мер Дніпра написав на своїй сторінці в Facebook, пише RegioNews.
Тільки протягом цього тижня, медіа - холдинг, що належить Ігорю Валерійовичу Коломойському, запустив ТРИ "fake news" про Дніпро.
1. Про те, що в метро "вкрали" 379 мільйонів гривень.
З "посиланням" на СБУ, яка цього НЕ говорило.
2. Про лавочки, куплені за космічні гроші, які не купували.
3. Про вулицю, яку змило дощем, а вона стоїть собі, ціла-цілісінька", - повідомив Борис Філатов.
Також мер Дніпра пообіцяв завтра відповісти Коломойському щодо поширеної його холдингом інформації.
Тільки протягом цього тижня, медіа - холдинг, що належить Ігорю Валерійовичу Коломойському, запустив ТРИ "fake news" про...Опубліковано Borys Filatov Неділя, 14 червня 2020 р.
Нагадаємо, раніше на вулицях Дніпра розклеїли портрети чиновників команди міського голови Бориса Філатова із зазначенням їхніх професійних орієнтирів і досягнень.