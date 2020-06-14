Мер Дніпра звинуватив медіа Коломойського в поширенні фейків

Про це мер Дніпра написав на своїй сторінці в Facebook, пише RegioNews.

Тільки протягом цього тижня, медіа - холдинг, що належить Ігорю Валерійовичу Коломойському, запустив ТРИ "fake news" про Дніпро.

1. Про те, що в метро "вкрали" 379 мільйонів гривень.

З "посиланням" на СБУ, яка цього НЕ говорило.

2. Про лавочки, куплені за космічні гроші, які не купували.

3. Про вулицю, яку змило дощем, а вона стоїть собі, ціла-цілісінька", - повідомив Борис Філатов.