Мэр Днепра обвинил медиа Коломойского в распространении фейков

Об этом мэр Днепра написал на своей странице в Facebook, пишет RegioNews.

Только в течении этой недели, медиа - холдинг, принадлежащий Игорю Валерьевичу Коломойскому, запустил ТРИ "fake news” о Днепре.

1. О том, что в метро "украли" 379 миллионов гривен.

Со "ссылкой" на СБУ, которое этого НЕ говорило.

2. О лавочках, купленных за космические деньги, которые не покупали.

3. Об улице, которую смыло дождём, а она стоит себе, цела-целёхонька", - сообщил Борис Филатов.