Мэр Днепра обвинил медиа Коломойского в распространении фейков
Городской голова Днепра Борис Филатов сообщил, что в течении этой недели медиа-холдинг, принадлежащий Игорю Коломойскому, запустил три фейковые новости о Днепре
Об этом мэр Днепра написал на своей странице в Facebook, пишет RegioNews.
Только в течении этой недели, медиа - холдинг, принадлежащий Игорю Валерьевичу Коломойскому, запустил ТРИ "fake news” о Днепре.
1. О том, что в метро "украли" 379 миллионов гривен.
Со "ссылкой" на СБУ, которое этого НЕ говорило.
2. О лавочках, купленных за космические деньги, которые не покупали.
3. Об улице, которую смыло дождём, а она стоит себе, цела-целёхонька", - сообщил Борис Филатов.
Также мэр Днепра пообещал завтра ответить Коломойскому касательно распространенной его холдингом информации.
Только в течении этой недели, медиа - холдинг, принадлежащий Игорю Валерьевичу Коломойскому, запустил ТРИ "fake news” о...Опубліковано Borys Filatov Неділя, 14 червня 2020 р.
Напомним, ранее на улицах Днепра расклеили портреты чиновников команды городского головы Бориса Филатова с указанием их профессиональных ориентиров и достижений.