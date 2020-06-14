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14 июня 2020, 16:41 7

Мэр Днепра обвинил медиа Коломойского в распространении фейков

14 июня 2020, 16:41 7
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По словам Филатова, подконтрольный олигарху холдинг распространил три недостоверные новости о Днепре за неделю
По словам Филатова, подконтрольный олигарху холдинг распространил три недостоверные новости о Днепре за неделю
Фото: politme.com
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Городской голова Днепра Борис Филатов сообщил, что в течении этой недели медиа-холдинг, принадлежащий Игорю Коломойскому, запустил три фейковые новости о Днепре

Об этом мэр Днепра написал на своей странице в Facebook, пишет RegioNews.

Только в течении этой недели, медиа - холдинг, принадлежащий Игорю Валерьевичу Коломойскому, запустил ТРИ "fake news” о Днепре.

1. О том, что в метро "украли" 379 миллионов гривен.

Со "ссылкой" на СБУ, которое этого НЕ говорило.

2. О лавочках, купленных за космические деньги, которые не покупали.

3. Об улице, которую смыло дождём, а она стоит себе, цела-целёхонька", - сообщил Борис Филатов.

Также мэр Днепра пообещал завтра ответить Коломойскому касательно распространенной его холдингом информации.

Только в течении этой недели, медиа - холдинг, принадлежащий Игорю Валерьевичу Коломойскому, запустил ТРИ "fake news” о...

Опубліковано Borys Filatov Неділя, 14 червня 2020 р.

Напомним, ранее на улицах Днепра расклеили портреты чиновников команды городского головы Бориса Филатова с указанием их профессиональных ориентиров и достижений.

Игорь Коломойский фейк Днепр медиа Борис Филатов новости
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