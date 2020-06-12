У Житомирі скасували святкування дня міста

Цьогоріч місто відзначає 1136 річницю з дня заснування

Цьогоріч місто відзначає 1136 річницю з дня заснування

Фото: flickr

Влада Житомира провели опитування щодо святкування Дня міста Житомира, яке мало відбутися восени цього року.

Про це повідомляє "Суспільне.Житомир", передає RegioNews.

Голосування проходило з 1 по 10 червня на "Єдиній платформі місцевої електронної демократії", а також у пунктах голосування за кращий загальноміський громадський проект.

40,15% мешканців міста підтримали святкування, і 59,85% - висловилося проти проведення Дня міста цього року.

За словами мера Житомира Сергія Сухомлина, кошти, які були виділені на святкування, передадуть до фонду з боротьби коронавірусом.

Цього року через карантин і коронавірус ми на сесії вирішили всі гроші, передбачені на святкування дня міста, перенаправити у фонд з боротьби коронавірусом. Рік дуже складний. Ці кошти дуже потрібні на медикаменти, на ремонти, на нову школу", – сказав Сухомлин.

Нагадаємо, 10 червня у приміщенні Житомирської міської ради, в одному із кабінетів на 2 поверсі, працівники ДБР та СБУ провели обшуки.