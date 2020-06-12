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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
12 червня 2020, 19:01 5

В зоні ООС чотири обстріли із забороненого озброєння, втрат немає

12 червня 2020, 19:01 5
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Фото: flickr
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12 червня збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 82 мм.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Неподалік Верхньоторецького противник на світанку відкривав вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Поблизу Авдіївки агресор застосував ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Біля Луганського ворог двічі обстріляв українських військових із мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

У відповідь на злочинні дії російських окупантів наші воїни відкривали прицільний вогонь по ворожих опорних пунктах.

Від початку сьогоднішньої доби втрат у лавах Об'єднаних сил немає. На ділянках розведення №1, №2 та №3 режим "Тиша" дотримувався.

Нагадаємо, за минулу добу окупаційні війська РФ провели 16 обстрілів, також задіяли безпілотний літальний апарат.

Донбас ООС війна штаб АТО
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