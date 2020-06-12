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На Донбасі неспокійно: за добу бойовики поранили трьох військовослужбовців ООС
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12 червня 2020, 08:20 8

На Донбасі неспокійно: за добу бойовики поранили трьох військовослужбовців ООС

12 червня 2020, 08:20 8
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Стріляли навіть з безпілотника
Стріляли навіть з безпілотника
Фото: з відкритих джерел
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За минулу добу окупаційні війська РФ провели 16 обстрілів, також задіяли безпілотний літальний апарат. В результаті обстрілу двоє українських військових отримали поранення, ще один - бойову травму.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр штабу ООС.

Позиції військових ООС обстрілювали з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем, кулеметів, снайперського і стрілецької зброї.

Обстріли зафіксовані у Мар'їнки - три рази, Новомихайловки (двічі), населеного пункту Гнутово, біля Новотроїцького, Чермаліка, Горіхового (двічі), Хутора Вільного, Луганського, Верхньоторецького.

Також був задіяний БпЛА для скидання гранатометного пострілу в районі Павлополя.

Нагадаємо, за добою раніше збройні формування РФ 14 разів порушили режим припинення вогню.

ООС Донбас ОРДЛО бойовики обстріли поранення
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