В зоне ООС четыре обстрела из запрещенного вооружения, потерь нет
12 июня вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 82 мм.
Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.
Неподалеку Верхнеторецкого противник на рассвете открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Авдеевки агрессор применил ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.
У Луганского враг дважды обстрелял украинских военных из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
В ответ на преступные действия российских оккупантов наши воины открывали прицельный огонь по вражеских опорных пунктах.
С начала сегодняшних суток потерь в рядах Объединенных сил нет. На участках разведения режим "Тишина" соблюдался.
Напомним, за минувшие сутки оккупационные войска РФ провели 16 обстрелов, также задействовали беспилотный летательный аппарат.