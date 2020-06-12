В зоне ООС четыре обстрела из запрещенного вооружения, потерь нет

За прошедшие сутки украинские военные уничтожили восьмерых российских оккупантов

За прошедшие сутки украинские военные уничтожили восьмерых российских оккупантов

Фото: flickr

12 июня вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 82 мм.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Неподалеку Верхнеторецкого противник на рассвете открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Авдеевки агрессор применил ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

У Луганского враг дважды обстрелял украинских военных из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В ответ на преступные действия российских оккупантов наши воины открывали прицельный огонь по вражеских опорных пунктах.

С начала сегодняшних суток потерь в рядах Объединенных сил нет. На участках разведения режим "Тишина" соблюдался.

Напомним, за минувшие сутки оккупационные войска РФ провели 16 обстрелов, также задействовали беспилотный летательный аппарат.