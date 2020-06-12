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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
12 июня 2020, 19:01 5

В зоне ООС четыре обстрела из запрещенного вооружения, потерь нет

12 июня 2020, 19:01 5
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За прошедшие сутки украинские военные уничтожили восьмерых российских оккупантов
Фото: flickr
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12 июня вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 82 мм.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Неподалеку Верхнеторецкого противник на рассвете открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Авдеевки агрессор применил ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

У Луганского враг дважды обстрелял украинских военных из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В ответ на преступные действия российских оккупантов наши воины открывали прицельный огонь по вражеских опорных пунктах.

С начала сегодняшних суток потерь в рядах Объединенных сил нет. На участках разведения режим "Тишина" соблюдался.

Напомним, за минувшие сутки оккупационные войска РФ провели 16 обстрелов, также задействовали беспилотный летательный аппарат.

Донбасс ООС война штаб АТО
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