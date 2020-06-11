Андрій Богдан: Зеленський кидає країну в хаос і перетворив на посміховисько

На думку Богдана, Зеленським маніпулюють непрофесійні та самозакохані люди

На думку Богдана, Зеленським маніпулюють непрофесійні та самозакохані люди

Фото: unian

Колишній керівник Офісу президента Андрій Богдан відреагував на недавнє інтерв’ю президента Володимира Зеленського, в якому той заявив, що Богдан "не витримав випробування владою і вносив розкол у команду Офісу президента".

Відповідь на заяву Зеленського Богдан розмістив у Facebook, передає RegioNews.

На думку Андрія Богдана, "правила ділової етики не дозволяють порядним людям коментувати період спільної діяльності, навіть у випадку, коли ці люди розійшлись".

Він зазначив, що це правило в Україні досить часто порушується, і нічим хорошим такі історії не закінчуються.

Це і я, як адвокат, в тому числі і ваш, можу розповісти і розповідав вам сотні історій, чим це закінчувалось (ніколи нічого хорошого)", - написав Богдан.

Він додав, що є носієм "чутливої" для президента інформації, але запевнив, що не буде її розголошувати.

Щодо позбавлення мене влади - так я вам вдячний, тому що моє Ім’я не буде мати відношення до хаосу, в який ви кидаєте країну. Дозвольте мені нагадати одну нашу з вами домовленість - я пообіцяв що буду поряд з Вами чесно працювати, до того моменту, поки Ви мені не дозволите піти", - заявив ексголова ОП.

Також Богдан звинуватив Зеленського в тому, що той перетворив країну на посміховисько.

Ми з вами і командою сконцентрували демократичним шляхом абсолютну владу у країні, яку ви за чотири місяці перетворили у посміховисько", - говорить він.

На думку колишнього глави Офісу президента, Володимир Зеленський проміняв спільні мрії про "країну щасливих людей, де немає корупції", на "теплу ванну для себе і дешеві забаганки непрофесійних і самозакоханих людей", які ним маніпулюють.

Нагадаємо, ексглаву офісу президента Андрія Богдана хочуть притягнути до кримінальної відповідальності за жорстоке поводження з тваринами.