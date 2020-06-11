Андрей Богдан: Зеленский бросает страну в хаос и превратил в посмешище

По мнению Богдана, Зеленским манипулируют непрофессиональные и самовлюбленные люди

По мнению Богдана, Зеленским манипулируют непрофессиональные и самовлюбленные люди

Фото: unian

Бывший руководитель Офиса президента Андрей Богдан отреагировал на недавнее интервью президента Владимира Зеленского, в котором тот заявил, что Богдан "не выдержал испытание властью и вносил раскол в команду Офиса президента".

Ответ на заявление Зеленского Богдан разместил в Facebook, передает RegioNews.

По мнению Андрея Богдана, "правила деловой этики не позволяют порядочным людям комментировать период совместной деятельности, даже в случае, когда эти люди разошлись".

Он отметил, что это правило в Украине довольно часто нарушается, и ничем хорошим такие истории не заканчиваются.

Это и я, как адвокат, в том числе и ваш, могу рассказать и рассказывал вам сотни историй, чем это заканчивалось (никогда ничего хорошего)", - написал Богдан.

Он добавил, что является носителем "чувствительной" для президента информации, но заверил, что не будет ее разглашать.

О лишении меня власти - так я вам благодарен, потому что мое имя не будет иметь отношения к хаосу, в который вы бросаете страну. Позвольте мне напомнить одну нашу с вами договоренность - я пообещал, что буду рядом с вами честно работать, до того момента, пока мне не позволите уйти", - заявил экс-голова ОП.

Также Богдан обвинил Зеленского в том, что тот превратил страну в посмешище.

Мы с вами и командой сконцентрировали демократическим путем абсолютную власть в стране, которую вы за четыре месяца превратили в посмешище", - говорит он.

По мнению бывшего главы Офиса президента, Владимир Зеленский променял совместные мечты о "стране счастливых людей, где нет коррупции", на "теплую ванну для себя и дешевые прихоти непрофессиональных и самовлюбленных людей", которые им манипулируют.

Напомним, эксглаву офиса президента Андрея Богдана хотят привлечь к уголовной ответственности за жестокое обращение с животными.