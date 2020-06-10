У "Слузі народу" визначилися із керівниками ще чотирьох обласних організацій

Київську обласну організацію "Слуги народу" очолить скандальний нардеп Олександр Дубінський

Київську обласну організацію "Слуги народу" очолить скандальний нардеп Олександр Дубінський

Фото: flickr

У провладній партій "Слуга народу" оголосили прізвища керівників ще чотирьох обласних осередків партії.

Про це у Facebook повідомила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає RegioNews.

Йдемо далі – цього разу на південь і в центр. Ми визначилися з керівниками ще чотирьох осередків "Слуги Народу", - повідомила вона.

Головою осередку "Слуги народу" в Київській області стане народний депутат Олександр Дубінський, заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

У Херсонській області планують призначити адвоката Юрія Соболевського, який під час президентської виборчої кампанії був представником Зе!команди у Херсонській області.

Головою Кіровоградської обласної організації стане нардеп Олександр Дануца. Осередок "Слуги народу" в Черкаській області очолить народний депутат Олександр Завітневич, він є головою парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

За словами Євгенії Кравчук, найближчим часом оголосять керівників осередків партії Закарпатської, Луганської, Львівської областей і Києва.

Нагадаємо, 5 червня партія "Слуга народу" повідомила про призначення голів і членів рад дев'яти областей та одного міста.