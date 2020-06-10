Дитячий садок в Ірпені під Києвом закрили на карантин

Коронавірус виявили в однієї з працівниць закладу

Коронавірус виявили в однієї з працівниць закладу

Фото: pixabay.com

У місті Ірпінь Київської області зафіксували спалах коронавіруса в місцевому дитячому садку. Заклад вирішили закрити на карантин.

Як передає RegioNews, про це повідомив заступник голови міста Олександр Маркушин на своїй сторінці в Facebook.

За його даними, COVID-19 виявили в дитячому садку "Казка". Хвора працівниця з дітьми не контактувала, оскільки в останній раз була в закладі ще до його відкриття, після чого пішла на лікарняний.

У закладі проведуть дезінфекцію, а всі контактні особи пройдуть перевірку на коронавірус методом ПЛР-дослідження.

Нагадаємо, це не перший випадок виявлення коронавіруса в дитячому саду. Раніше на карантин закрили дитсадок у Броварах - там дев'ятеро дітей заразилися COVID-19.