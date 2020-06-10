В "Слуге народа" определились с руководителями еще четырех областных организаций

Киевскую областную организацию "Слуги народа" возглавит скандальный нардеп Александр Дубинский

Киевскую областную организацию "Слуги народа" возглавит скандальный нардеп Александр Дубинский

Фото: flickr

В провластной партии "Слуга народа" объявили фамилии руководителей еще четырех областных организаций партии.

Об этом в Facebook сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает RegioNews.

Идем дальше - на этот раз на юг и в центр. Мы определились с руководителями еще четырех ячеек "Слуги народа", - сообщила она.

Председателем организации "Слуги народа" в Киевской области станет народный депутат Александр Дубинский, заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

В Херсонской области планируют назначить адвоката Юрия Соболевского, который во время президентской избирательной кампании был представителем Зе!Команды в Херсонской области.

Председателем Кировоградской областной организации станет нардеп Александр Дануца. Ячейку "Слуги народа" в Черкасской области возглавит народный депутат Александр Завитневич, он является председателем парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

По словам Евгении Кравчук, в ближайшее время объявят руководителей ячеек партии Закарпатской, Луганской, Львовской областей и Киева.

Напомним, 5 июня партия "Слуга народа" сообщила о назначении глав и членов советов девяти областей и одного города.