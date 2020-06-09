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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
09 июня 2020, 19:43 14

Стало известно о причине обысков в университете Шевченко

09 июня 2020, 19:43 14
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Правоохранителей интересовали документы по обучению в университете студентов-иностранцев
Правоохранителей интересовали документы по обучению в университете студентов-иностранцев
Фото: flickr
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Обыски в Университете Шевченко, которые Нацполиция совместно с СБУ провели 4 июня, проходили с целью изъятия документов по обучению иностранцев в прошлые годы.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на постановление суда, передает RegioNews.

Согласно постановлению Печерского суда Киева, которое было вынесено 2 июня, разрешение на проведение обысков предоставлено "с целью выявления и изъятия вещей и документов о проведении зачетов, экзаменов и перевода на старшие курсы соискателей образования должностными лицами КНУ им. Т. Шевченко".

Правоохранители изъяли распоряжения о допуске к сдаче квалификационного экзамена студентами-иностранцами в 2017-2018 и 2018-2019 учебных годах и копии их дипломов.

Кроме того, суд дал разрешение на получение выписок из базы "Тритон" об успешности студентов-иностранцев, которые закончили обучение в 2017-2018 и 2018-2019 учебных годах, их зачетных книжек и личных дел, а также документов в отношении студентов-иностранцев, которые учатся на заочной форме.

Обыски проводились также с целью изъятия документов по обучению студентов-иностранцев за период с 2018 по 2020 годы, в частности относительно отчисления, допуска и неявки на составление или пересдачу экзаменов.

Напомним, 4 июня сотрудники Нацполиции и СБУ провели обыски в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко по подозрению в коррупции.

обыски Киев коррупция университет
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