Протести в Антрациті: до страйку приєдналися шахтарі із Алчевська

Шахтарі вимагають погашення боргів по зарплаті за три місяці

Шахтарі вимагають погашення боргів по зарплаті за три місяці

Фото: radiosvoboda

Про це повідомив блогер "Луганський інсайд", передає RegioNews.

Вчора вночі почав страйк ЖДЦ, і одна бригада в доменному цеху. Вимагали, як і шахтарі" Комсомольської ", виплати боргів за три місяці", - розповів блогер.

Відомо, що керівництво заводу пообіцяло виплатити заборгованість за березень і квітень до кінця цього тижня.

На даний момент бригада ЖДЦ-2 (залізничний цех) погодилися вийти на свої місця (після умовлянь головного інженера Данилова), проте доменний цех і раніше страйкує, ДП-1 (доменна піч) стоїть", - повідомляє видання 0642.ua.

Нагадаємо, протести в Антрациті через невиплати зарплати на шахті почалися ще 5 червня. 7 червня шахтарі відмовилися підніматися на поверхню.

9 червня окупаційна влада "ЛНР" вирішили придушити протести страйкуючих під землею гірників, відключивши відкачування води і вентиляцію на шахті "Комсомольська" в Антрациті.