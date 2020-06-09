Протесты в Антраците: к забастовке присоединились шахтеры из Алчевска

Шахтеры требуют погашения долгов по зарплате за три месяца

Шахтеры требуют погашения долгов по зарплате за три месяца

Фото: radiosvoboda

Об этом сообщил блогер "Луганский инсайд", передает RegioNews.

Вчера ночью начал забастовку ЖДЦ, и одна бригада в доменном цехе. Требовали, как и шахтеры "Комсомольской", выплаты долгов за три месяца", - рассказал блогер.

Известно, что руководство завода пообещало выплатить задолженность за март и апрель до конца этой недели.

На данный момент бригада ЖДЦ-2 (железнодорожный цех) согласились выйти на свои места (после уговоров главного инженера Данилова), однако доменный цех по-прежнему бастует, ГП-1 (доменная печь) стоит", - сообщает издание 0642.ua.

Напомним, протесты в Антраците из-за невыплаты зарплаты на шахте начались еще 5 июня. 7 июня шахтеры отказались подниматься на поверхность.

9 июня оккупационные власти "ЛНР" решили подавить протесты бастующих под землей горняков, отключив откачку воды и вентиляцию на шахте "Комсомольская" в Антраците.