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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
09 июня 2020, 17:41 10

Протесты в Антраците: к забастовке присоединились шахтеры из Алчевска

09 июня 2020, 17:41 10
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Шахтеры требуют погашения долгов по зарплате за три месяца
Шахтеры требуют погашения долгов по зарплате за три месяца
Фото: radiosvoboda
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Протесты горняков шахты "Комсомольская" в оккупированном городе Антрацит Луганской области поддержали шахтеры Алчевского металлургического комбината.

Об этом сообщил блогер "Луганский инсайд", передает RegioNews.

Вчера ночью начал забастовку ЖДЦ, и одна бригада в доменном цехе. Требовали, как и шахтеры "Комсомольской", выплаты долгов за три месяца", - рассказал блогер.

Известно, что руководство завода пообещало выплатить задолженность за март и апрель до конца этой недели.

На данный момент бригада ЖДЦ-2 (железнодорожный цех) согласились выйти на свои места (после уговоров главного инженера Данилова), однако доменный цех по-прежнему бастует, ГП-1 (доменная печь) стоит", - сообщает издание 0642.ua.

Напомним, протесты в Антраците из-за невыплаты зарплаты на шахте начались еще 5 июня. 7 июня шахтеры отказались подниматься на поверхность.

9 июня оккупационные власти "ЛНР" решили подавить протесты бастующих под землей горняков, отключив откачку воды и вентиляцию на шахте "Комсомольская" в Антраците.

ЛНР шахтеры зарплаты протест оккупанты
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