Жителям Кіровоградщини заборгували за зарплату майже 15 мільйонів гривень
Це складає 0,5% від загального боргу по країні
Це складає 0,5% від загального боргу по країні
Станом на початок червня працюючим жителям Кіровоградщини заборгували 14,5 мільйонів гривень заробітної плати.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані обласного управління статистики.
Сума боргу працівникам економічно активних підприємств становила 8,3 млн. грн або 57,4% загальної суми боргу по області.
Так, повідомляється, що вчасно не отримали заробітну плату 885 працівників, кожному з яких не виплатили в середньому по 9,4 тис. грн. Всього ж, борг по Кіровоградщині складає 0,5 % загальної суми боргу в Україні.
Нагадаємо, раніше голова ОДА Балонь повідомив, що Кіровоградській області урізали левову частку фінансування з Державного фонду регіонального розвитку.
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
07 червня 2020, 19:30Потрапити в "слуги": мер Сум віддав свою піар пісочницю очільнику ОДА
01 червня 2020, 13:00Продуктові набори та ботоферми: в Кропивницькому готуються вибирати мера
04 червня 2020, 13:00Харківщина: 90% автовокзалів регіону контролюють донецькі бізнесмени
03 червня 2020, 15:00"Смотрящий" Києва: нардеп розповів, хто стоїть за мільярдними оборудками у столиці і при чому тут Єрмак
03 червня 2020, 12:32"Миші з`їли": у держрезерві недорахувалися 2700 вагонів зерна
01 червня 2020, 11:53
- 15:21 08 червня У дитсадку під Києвом виявили новий спалах коронавіруса
- 14:51 08 червня У МОЗ визначилися з новим главою НСЗУ, але не назвали його імені
- 14:13 08 червня Десять регіонів України не готові до послаблення карантину - МОЗ
- 13:27 08 червня Львівська влада попросила у Кабміна допустити послаблення карантину в регіоні
- 12:56 08 червня В МОЗ анонсували відкриття баз відпочинку
- 12:31 08 червня Райсуд у Львові закрили на дезінфекцію - виявили коронавірус
- 19:30 07 червня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 13:00 01 червня Потрапити в "слуги": мер Сум віддав свою піар пісочницю очільнику ОДА
- 13:00 04 червня Продуктові набори та ботоферми: в Кропивницькому готуються вибирати мера
- 15:00 03 червня Харківщина: 90% автовокзалів регіону контролюють донецькі бізнесмени
- 12:32 03 червня "Смотрящий" Києва: нардеп розповів, хто стоїть за мільярдними оборудками у столиці і при чому тут Єрмак
- 11:53 01 червня "Миші з`їли": у держрезерві недорахувалися 2700 вагонів зерна
Всі блоги »
Продуктові набори та ботоферми: в Кропивницькому готуються вибирати мера
04 червня 2020, 13:00
Харківщина: 90% автовокзалів регіону контролюють донецькі бізнесмени
03 червня 2020, 15:00
Віщий Тищенко, вангуючий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
06 червня 2020, 13:00
Як бешкетують Тищенко, Бондаренко та "діти Моргунова", – НеПогода
29 травня 2020, 09:45
Єрмак, бандит і чотири губернатора в LIFTі, – НеПогода
22 травня 2020, 18:36
Андріїв Богдан
Міський голова Ужгорода
Надал Сергій
Міський голова Тернополя
Лисенко Олександр
Міський голова Сум