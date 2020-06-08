Жителям Кіровоградщини заборгували за зарплату майже 15 мільйонів гривень

Це складає 0,5% від загального боргу по країні

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Це складає 0,5% від загального боргу по країні

Станом на початок червня працюючим жителям Кіровоградщини заборгували 14,5 мільйонів гривень заробітної плати.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані обласного управління статистики.

Сума боргу працівникам економічно активних підприємств становила 8,3 млн. грн або 57,4% загальної суми боргу по області.

Так, повідомляється, що вчасно не отримали заробітну плату 885 працівників, кожному з яких не виплатили в середньому по 9,4 тис. грн. Всього ж, борг по Кіровоградщині складає 0,5 % загальної суми боргу в Україні.

Нагадаємо, раніше голова ОДА Балонь повідомив, що Кіровоградській області урізали левову частку фінансування з Державного фонду регіонального розвитку.

