Генпрокурор Ирина Венедиктова пожаловалась на маленькую зарплату

Венедиктова заявила, что ей мало зарплаты в 38 тысяч гривен

Венедиктова заявила, что ей мало зарплаты в 38 тысяч гривен

Фото: Facebook

Председатель Офиса генерального прокурора Ирина Венедиктова заявила, что зарплаты в размере 38 тысяч гривен ей не хватает, чтобы обеспечить все расходы.

Об этом она рассказала в интервью информационный агентству "Украинские новости", передает RegioNews.

По словам чиновницы, ей приходится тратить деньги из личных сбережений.

Я думаю, что сейчас съем всю финансовую подушку, которая у меня была, потому что у меня зарплата на руки 38 тыс. грн. Это последнее, что я получала. А у меня еще семья, дети, домашние животные, которым нужен ветеринар. Поэтому я буду использовать запасы", - пожаловалась она.

Зарплата генерального прокурора была урезана на период карантина. Она также заявила, что не получала предложений принять взятку, так как якобы "люди не хотят ставить себя в неловкое положение".

Напомним, ранее Высший антикоррупционный суд по жалобе общественного деятеля и активиста Сергея Стерненко обязал НАБУ расследовать представление ложных сведений в декларации генеральным прокурором Ириной Венедиктовой.

Также сообщалось, что муж Венедиктовой Денис Колесник носит незадекларированные часы Hublot с бриллиантами, стоимость которых оценивают в 1,5 млн.грн.