Суд заочно арештував Януковича по ще одній справі

Адвокати хочуть ініціювати процедуру міжнародного допиту президента-втікача

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Адвокати хочуть ініціювати процедуру міжнародного допиту президента-втікача

Печерський районний суд Києва в якості запобіжного заходу заочно відправив колишнього президента України Віктора Януковича під арешт в рамках справи про узурпацію влади.

Про це повідомило видання "Укрінформ" із посиланням на адвоката Януковича Віталія Сердюка, передає RegioNews.

Суд вирішив обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - повідомив Сердюк.

Він додав, що адвокати Януковича після отримання повного тексту будуть оскаржувати це рішення

За його словами, захисники колишнього президента подаватимуть апеляцію на це рішення суду, вони розраховують, що отримають її 8 травня.

Адвокати Януковича також планують ініціювати в максимально стислі терміни процедуру міжнародного допиту Віктора Януковича, як це було в Святошинському районному суді у справі "Беркуту".

Ми будемо просити ДБР організувати допит, як це було у Святошинському суді", - сказав Сердюк.

Нагадаємо, 24 січня 2019 року Оболонський районний суд міста Києва заочно засудив Януковича на 13 років ув'язнення за державну зраду та пособництво агресору у веденні війни.