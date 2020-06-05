Олег Ляшко: Влада затягує призначення довиборів, бо боїться програти

Лідер радикалів планує перемогти на довиборах у Верховну Раду у 208-му окрузі, які має оголосити ЦВК

Фото: РБК

Лідер радикалів планує перемогти на довиборах у Верховну Раду у 208-му окрузі, які має оголосити ЦВК

Олег Ляшко, збирається повернутися у Верховну Раду в разі перемоги на дочасних виборах, які має оголосити Центральна виборча комісія у зв’язку зі смертю нардепа Валерія Давиденка.

Про це Ляшко заявив в ефірі каналу "Україна24", пише Regionews.

Йдеться про 208-й округ у Чернігівській області, де після Олега Ляшка до Верховної Ради двічі обирали Валерія Давиденка.

Політик пригадав, що у 2012 році на цьому окрузі йому вже доводилося вигравати вибори "з феноменальним успіхом".

…У нас там дуже потужна підтримка і за мене голосували на президентських, і на парламентських виборах, тому ми цей округ нікому не віддамо. Я піду на цей округ і виграю вибори, — заявив Ляшко.

Головний радикал країни також переконаний, що "усі хочуть, щоб він повернувся в парламент".

Бо Рада без Ляшка — як село без церкви. Але зараз, зверніть увагу, парламент затягує з призначенням виборів. Це рішення Рада мала б ухвалити цього тижня, але спеціально не ухвалює з однієї причини — вони бояться програти, — переконаний радикал.

Нагадаємо, 23 травня у Києві знайшли застреленим нардепа Валерія Давиденка, 25 травня, з ним попрощалися в лікарні у Феофанії.

Поліція почала розслідувати справу про загибель народного депутата України Валерія Давиденка за статтею "вбивство". Правоохоронні органи розглядають кілька версій загибелі нардепа: самогубство, доведення до самогубства або замовне вбивство.

Після смерті народного депутата ЦВК має оголосити про проведення довиборів на окрузі, але поки що цього не зроблено. Офіційна причина - у бюджеті цього року не передбачені кошти на довибори нардепів.