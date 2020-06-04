Рішення суду про примусовий привід Порошенка на допит незаконне – Головань

Адвокат нардепа вважає сьогоднішнє рішення підтвердженням суто політичного характеру справ проти Порошенка

Фото: Петро Порошенко Facebook

Адвокат нардепа вважає сьогоднішнє рішення підтвердженням суто політичного характеру справ проти Порошенка

Адвокат Петра Порошенка Ігор Головань назвав сьогоднішнє рішення про примусовий привід Петра Порошенка на допит у провадженні про колекцію картин незаконним і бачить в ньому політичний підтекст

Про це Ігор Головань написав на своїй сторінці у Facebook, повідомляє RegioNews.

У мережі - чергова хвиля новин про чергове рішення Печерського суду про привід свідка Петра Порошенка до любителів Вікіпедії з ДБР…Вкотре нахабно порушено закон", - заявив адвокат.

За словами Голованя, відповідно до статті 482-2 КПК України, подібні клопотання повинні розглядатися за обов’язкової участі народного депутата. Петра Порошенка про судове засідання не інформували і до участі в ньому не запрошували.

Ані Печерський суд,ані Генеральний прокурор, ані слідчі ДБР вимогами законів не переймаються.

Бачимо чергове підтвердження суто політичного характеру усіх справ, за допомогою яких намагаються перешкодити діяльності п’ятого президента України", - написав Головань.

У мережі - чергова хвиля новин про чергове рішення Печерського суду про привід свідка Петра Порошенка до любителів... Опубліковано Igor Golovan Четвер, 4 червня 2020 р.

Нагадаємо, сьогодні, 4 червня, Печерський райсуд Києва ухвалив рішення про примусовий привід Петра Порошенка для допиту як свідка у кримінальному провадженні, в якому досліджуються обставини переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю колекції культурних цінностей.

На той же день і час Порошенка викликають на допит у ДБР у ще одному провадженні, в якому "досліджуються обставини законності зняття інформації під час проведення міжнародних перемовин за участі Президента України та високопосадовців іноземних держав".

Нагадаємо, Петра Порошенка вже викликали до ДБР відразу на два допити: по справі про переміщення через митний кордон 43 картин, другий стосується плівок Деркача. Але Порошенко на допити не прийшов.

Як відомо, 26 травня п'ятий президент України, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко з дружиною Мариною відкрив у музеї Івана Гончара виставку картин художників з українськими коренями з власної родинної колекції. Також Петро Порошенко іронічно подякував керівників правоохоронних органів за "прискорення" відкриття виставки.

В той же день Порошенко повинен був прийти на допит до ДБР у справі контрабанди картин, але, за словами адвоката Ігоря Голованя, ні сам Порошенко, ні його дружина повісток не отримували.

Після відкриття виставки приїхали співробітники ДБР і виламали двері в музей, застосувавши силу до журналістів та народних депутатів. Силовики штурмували будівлю музею, не надавши жодних дозвільних документів.

Директор музею Гончара звернувся в поліцію з приводу неправомірних дій працівників ДБР.