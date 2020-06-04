Решение суда о принудительном приводе Порошенко на допрос незаконное – Головань

Адвокат нардепа считает сегодняшнее решение подтверждением сугубо политического характера дел против Порошенко

Фото: Петр Порошенко Facebook

Адвокат нардепа считает сегодняшнее решение подтверждением сугубо политического характера дел против Порошенко

Адвокат Петра Порошенко Игорь Головань назвал сегодняшнее решение о принудительном приводе Петра Порошенко на допрос в производстве о коллекции картин незаконным и видит в нем политический подтекст

Об этом Игорь Головань написал на своей странице в Facebook, сообщает RegioNews.

В сети - очередная волна новостей про очередное решение Печерского суда о приводе свидетеля Петра Порошенко к любителям Википедии с ГБР...в очередной Раз нагло нарушен закон", - заявил адвокат.

По словам Голованя, согласно статье 482-2 УПК Украины, подобные ходатайства должны рассматриваться при обязательном участии народного депутата. Петра Порошенко о судебное заседание не информировали и к участию в нем не приглашали.

Ни Печерский суд,ни Генеральный прокурор, ни следователи ГБР требованиями законов не занимаются.

Видим очередное подтверждение сугубо политического характера всех дел, с помощью которых пытаются помешать деятельности пятого президента Украины", - написал Головань.

В сети - очередная волна новостей про очередное решение Печерского суда о приводе свидетеля Петра Порошенко к любителей... Опубликовано Igor Golovan Четверг, 4 июня 2020 г.

Напомним, сегодня, 4 июня, Печерский райсуд Киева принял решение о принудительном приводе Петра Порошенко для допроса в качестве свидетеля в уголовном производстве, в котором исследуются обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей.

В тот же день и время Порошенко вызывают на допрос в ГБР в еще одном производстве, в котором исследуются обстоятельства законности снятия информации во время проведения международных переговоров с участием Президента Украины и высокопоставленных должностных лиц иностранных государств".

Напомним, Петра Порошенко уже вызвали в ГБР сразу на два допросы: по делу о перемещении через таможенную границу 43 картин, второй касается пленок Деркача. Но Порошенко на допросы не пришел.

Как известно, 26 мая п'пятый президент Украины, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко с женой Мариной открыл в музее Ивана Гончара выставку картин художников с украинскими корнями из собственной семейной коллекции. Также Петр Порошенко иронично поблагодарил руководителей правоохранительных органов за "ускорение" открытие выставки.

В тот же день Порошенко должен был прийти на допрос в ГБР в деле контрабанды картин, но, по словам адвоката Игоря Голованя, ни сам Порошенко, ни его жена повесток не получали.

После открытия выставки приехали сотрудники ГБР и выломали дверь в музей, применив силу к журналистам и народным депутатам. Силовики штурмовали здание музея, не предоставив никаких разрешительных документов.

Директор музея Гончара обратился в полицию по поводу неправомерных действий сотрудников ГБР.