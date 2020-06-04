Рада схвалила закон про посилення відповідальності за підкуп виборців

Зміни планують прийняти до липня, так як вони мають набрати чинності до місцевих виборів

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Зміни планують прийняти до липня, так як вони мають набрати чинності до місцевих виборів

За проект закону проголосували 292 парламентарії 4 червня, передає RegioNews.

Згідно із текстом, Верховна рада хоче прописати в законодавстві поняття підкупу та посилити відповідальність за сувеніри та продуктові набори від кандидатів.

Ці зміни мають бути прийняті на цій сесії, тому що вибори мають проходити за цим кодексом", - повідомив журналістам заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

За його словами, між першим та другим читанням законопроекту депутати планують знизити поріг, який необхідний для проведення виборів за партійними списками. Крім того, пропонується встановити, що партіям не будуть повертати застави на виборах.

Також законопроект пропонує вдвічі зменшити заставу для кандидатів та дозволяє одному кандидату балотуватись у дві ради одночасно.

Крім того, документ пропонує внести зміни в закон про ЦВК та до Кримінального кодексу щодо посилення відповідальності за підкуп виборців.

Осмислюється взагалі питання підкупу. Додається формулювання: "продуктові набори", "алкогольні напої", додається поняття "сувенірної продукції", чого не було до цього. Наприклад, USB-флешки, так і написано в законі... Ми розширюємо можливості реагування правоохоронців на підкуп виборців", - розповів Корнієнко.

Нагадаємо, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що перед місцевими виборами у Виборчий кодекс можуть бути внесені деякі зміни, але вони не будуть суттєвими.

Місцеві вибори призначені на 25 жовтня, карантин буде діяти до кінця квітня, а про проведення виборів оголосять у середині літа.