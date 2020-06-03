Поток украинских работников в Польшу вырос почти втрое
Размораживание польской экономики оживило спрос на рабочих из Украины, их снова привлекают агентства занятости, хотя и в меньших масштабах, чем год назад.
Об этом сообщает польское издание "Rzeczpospolita", передает RegioNews.
Согласно данным Штаба пограничной службы Польши, в апреле страна приняла меньше чем 34 тысяч украинцев, однако в мае эта цифра увеличилась почти втрое, до 94 тысяч.
По словам Кшиштофа Инглота, президента агентства по трудоустройству персонала, сейчас в Польше на 300-400 тысяч украинцев меньше, чем год назад. Это является результатом их массового возвращения в Украину в первые недели пандемии.
Он добавил, что стоимость приезда работников из Украины сейчас в три раза выше, чем год назад, также их прибытие ограничено 14-дневным карантином.
Напомним, 17 марта Украина закрыла пассажирское авиасообщение через пандемию коронавируса в мире.
21 мая в Польше решили ослабить карантинные ограничения для сезонных работников, приезжающих из Восточной Европы. Они смогут начинать работать с первого же дня после приезда, без прохождения двухнедельной самоизоляции.
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