Польща спростила в'їзд заробітчанам з України під час карантину

Українцям, які працюватимуть у сільському господарстві, не потрібно буде проходити карантин

Фото: rmf24

Українцям, які працюватимуть у сільському господарстві, не потрібно буде проходити карантин

Сезонні працівники з України, які працюватимуть на підприємствах сільського господарства та на фермах під час карантину, не будуть проходити самоізоляцію упродовж 14 днів.

Про це повідомив міністр сільського господарства Польщі Ян Кшиштоф Ардановський виданню Rmf24, передає RegioNews.

За його словами, відсутність сезонних працівників у зв'язку з пандемією коронавірусу також впливає на країни Західної Європи, і Міністерство сільського господарства намагається допомогти польським господарствам у вирішенні цієї проблеми.

Ми не знаємо, яким буде масштаб цього явища і скільки цих працівників приїде до Польщі", - сказав він.

Міністр пояснив, що для працівників з України запроваджено значні спрощення.

Іноземці, які приїжджають на ферми, можуть під час карантину виконувати роботи з першого дня їх перебування, чого немає в інших галузях", - додав Ардановський.

Нагадаємо, 16 травня, згідно із розпорядженням Кабінету міністрів, відновлює роботу пункт пропуску "Шегині" на польсько-українському кордоні.

Кабінет міністрів України під час засідання 20 травня схвалив постанову про відновлення роботи 66 пунктів пропуску на кордонах з Польщею, Угорщиною, Словаччиною і Молдовою.