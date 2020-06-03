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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
03 июня 2020, 18:54 11

Иностранцы в будущем смогут покупать землю - Зеленский

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03 июня 2020, 18:54 11
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По мнению президента, возможность покупать землю должна быть у всех
По мнению президента, возможность покупать землю должна быть у всех

Президент Владимир Зеленский не исключает того факта, что в будущем земельный рынок Украины можно будет открыть для иностранцев.

Об этом он заявил во время встречи с представителями бизнеса Хмельницкой области, передает RegioNews.

По его словам, это станет возможным после того, как украинцы получат возможность брать доступные кредиты для покупки земли.

Правильно, чтобы у всех была возможность покупать землю. Это обязательно будет после определенных решений. Но при этом вы должны знать, что мы не могли открыть покупку земли для всех, включая иностранные компании, потому что иностранные компании имеют кредитные условия совсем другие", - сказал Зеленский.

Он добавил, что в Украине планируют создать все необходимые кредитные условия, чтобы граждане Украины, в частности фермеры, могли брать кредиты под 2%.

Президент также заверил, что власть готова защищать договоры долгосрочной аренды земли, которые имеют иностранные компании.

Напомним, Владимир Зеленский 3-4 июня находиться с рабочим визитом в Хмельницкой области.


Украина Владимир Зеленский иностранцы рынок земли
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