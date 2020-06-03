Иностранцы в будущем смогут покупать землю - Зеленский
Президент Владимир Зеленский не исключает того факта, что в будущем земельный рынок Украины можно будет открыть для иностранцев.
Об этом он заявил во время встречи с представителями бизнеса Хмельницкой области, передает RegioNews.
По его словам, это станет возможным после того, как украинцы получат возможность брать доступные кредиты для покупки земли.
Правильно, чтобы у всех была возможность покупать землю. Это обязательно будет после определенных решений. Но при этом вы должны знать, что мы не могли открыть покупку земли для всех, включая иностранные компании, потому что иностранные компании имеют кредитные условия совсем другие", - сказал Зеленский.
Он добавил, что в Украине планируют создать все необходимые кредитные условия, чтобы граждане Украины, в частности фермеры, могли брать кредиты под 2%.
Президент также заверил, что власть готова защищать договоры долгосрочной аренды земли, которые имеют иностранные компании.
Напомним, Владимир Зеленский 3-4 июня находиться с рабочим визитом в Хмельницкой области.
- 19:54 03 июня Поток украинских работников в Польшу вырос почти втрое
- 19:35 03 июня В Кабмине исключают создание Консультативного совета с ОРДЛО
- 18:54 03 июня Иностранцы в будущем смогут покупать землю - Зеленский
- 18:40 03 июня Боевики обстреляли позиции ООС у Богдановки - штаб
- 18:22 03 июня На Троицу украинские телеканалы будут транслировать богослужения в прямом эфире
- 18:19 03 июня В Крыму отправили в СИЗО украинского пограничника Добринского
- 21:54 02 июня Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 13:15 28 мая Кучер против харьковских медиков: кто ответит за вспышку COVID-19 в регионе
- 12:00 27 мая "У президента на меня была собрана довольно большая папка": глава Кировоградщины о собеседовании у Зеленского
- 17:00 28 мая Сын президента и экс-помощник депутата: кому принадлежат автовокзалы Ивано-Франковской области
- 13:00 01 июня Попасть в "слуги": мэр Сум уступил свою пиар песочницу главе ОГА
- 13:00 29 мая Время ЧЕ – возмездие или политическая конкуренция: в Полтаве начались "посадки"