Уряд послаблює карантин в Україні з 5 червня: що відомо
Кабінет міністрів прийняв рішення про чергове ослаблення карантину з 5 червня, яке торкнеться церкви, ресторанів і самоізоляції літніх людей.
Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час засідання уряду, передає RegioNews.
В Україні дозволяється проводити церковні служби та релігійні обряди в приміщеннях і на відкритому повітрі за умови дотримання дистанції не менше півтора метрів, і в приміщенні – за умови перебування не більше 1 людини на 5 кв. м. площі будівлі.
Вже з п'ятниці, 5 червня, ресторани зможуть приймати відвідувачів за умови дотримання протиепідемічних заходів. Весь персонал закладу повинен використовувати засоби індивідуального захисту обличчя, очей і рук, а клієнти, крім часу прийому їжі, маски або респіратори.
Також люди, старші 60-ти можуть не дотримуватися самоізоляції і покидати будинок.
Можливо буде проведення акредитації освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, у віддаленому режимі, а також прийняття рішення про умовну акредитації освітніх програм без проведення або з частковим проведенням акредитаційної експертизи до 1 вересня 2020 року.
Крім того, дозволено перевезення пасажирів легковими автомобілями до 5 осіб одночасно, включаючи водія (без урахування дітей у віці до 14 років).
У разі невідповідності епідемічної ситуації в регіоні показникам для ослаблення заходів протягом трьох днів поспіль, регіональна комісія ТЕБ та НС зобов'язана зібратися позачергово і скасувати ослаблення деяких карантинних обмежень.
Нагадаємо, в Україні за станом на 3 червня виявили 24 823 випадку коронавирусної інфекції, за останню добу виявили 483 інфікованих, що більше, ніж добою раніше.
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