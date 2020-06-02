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02 червня 2020, 14:44 5

СБУ у Маріуполі викрили терориста з "групи Бєзлєра", який катував українських військових

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02 червня 2020, 14:44 5
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Йому загрожує до 15 років позбавлення волі
Фото: ssu.gov.ua
Йому загрожує до 15 років позбавлення волі

Контррозвідники СБУ затримали у Маріуполі колишнього бойовика з "групи Бєзлєра", який брав участь у катуванні українських військових та мирного населення в тимчасово окупованому Донбасі.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує RegioNews.

Правоохоронці встановили, що у 2014 році мешканець Маріуполя добровільно приєднався до терористичної групи російського диверсанта, підполковника військової розвідки РФ Ігоря Бєзлєра.

У бойовиків він відповідав за так званий інформаційний блок і займався антиукраїнською пропагандою. Зокрема, був присутній на допитах та знущаннях над військовополоненими і заручниками, фіксував на камеру вибиті "зізнання" та розміщував усе це на сайтах терористів і в соцмережах.

Крім того, застосовуючи фізичний і моральний тиск та погрожуючи зброєю, бойовик принижував полонених, змушував їх виконувати різні господарські роботи.

У 2015 році, коли почалися кримінальні розбірки за перерозподіл сфер впливу між терористами, він злякався за своє життя і втік на мирну територію України.

Нещодавно силовики виявили зловмисника в Маріуполі. За місцем його проживання провели обшуки.

Бойовику повідомили про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у діяльності терористичної організації) ККУ. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялось, ФСБ Росії заявила, що затримала українського військового, про зникнення якого на адмінкордоні між Херсонською областю й анексованим Кримом повідомили Збройні сили України.


терористи бойовики військові СБУ війна Маріуполь
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