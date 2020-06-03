Боевики обстреляли позиции ООС у Богдановки - штаб
Третьего июня вооруженные формирования Российской Федерации 1 раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" под вражеским обстрелом из крупнокалиберных пулеметов попали украинские защитники вблизи Богдановки.
В ответ на преступные действия российских оккупантов наши воины открывали прицельный огонь по вражеским опорных пунктах. Благодаря решительности и точности военнослужащих из состава Объединенных сил захватчики прекратили свою активность. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.
В штабе ООС добавили, что на участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" соблюдался, потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.
Напомним, за прошедшие сутки оккупационные войска устроили 9 обстрелов, один украинский защитник получил ранение.
- 19:54 03 июня Поток украинских работников в Польшу вырос почти втрое
- 19:35 03 июня В Кабмине исключают создание Консультативного совета с ОРДЛО
- 18:54 03 июня Иностранцы в будущем смогут покупать землю - Зеленский
- 18:40 03 июня Боевики обстреляли позиции ООС у Богдановки - штаб
- 18:22 03 июня На Троицу украинские телеканалы будут транслировать богослужения в прямом эфире
- 18:19 03 июня В Крыму отправили в СИЗО украинского пограничника Добринского
- 21:54 02 июня Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 13:15 28 мая Кучер против харьковских медиков: кто ответит за вспышку COVID-19 в регионе
- 12:00 27 мая "У президента на меня была собрана довольно большая папка": глава Кировоградщины о собеседовании у Зеленского
- 17:00 28 мая Сын президента и экс-помощник депутата: кому принадлежат автовокзалы Ивано-Франковской области
- 13:00 01 июня Попасть в "слуги": мэр Сум уступил свою пиар песочницу главе ОГА
- 13:00 29 мая Время ЧЕ – возмездие или политическая конкуренция: в Полтаве начались "посадки"