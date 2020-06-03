Боевики обстреляли позиции ООС у Богдановки - штаб

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой

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Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" под вражеским обстрелом из крупнокалиберных пулеметов попали украинские защитники вблизи Богдановки.

В ответ на преступные действия российских оккупантов наши воины открывали прицельный огонь по вражеским опорных пунктах. Благодаря решительности и точности военнослужащих из состава Объединенных сил захватчики прекратили свою активность. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

В штабе ООС добавили, что на участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" соблюдался, потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

Напомним, за прошедшие сутки оккупационные войска устроили 9 обстрелов, один украинский защитник получил ранение.