Ситуація на Донбасі: поранено ще одного українського військового, бойовики понесли втрати
За минулу добу ситуація на Донбасі була неспокійною: окупаційні війська влаштували 9 обстрілів, один український захисник отримав поранення під час обстрілу.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-центр штабу ООС.
Противник обстрілював позиції українських військових із заборонених мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 152 мм та 82 мм мінометів, гранатометів, кулеметів і снайперської зброї. Вперше за багато часу бойовики застосували некеровані ракетні снаряди неподалік Павлополя.
Також обстріли велися поблизу Старогнатовки, Павлополя, Богданівки, Мар'їнки, Водяного, Майорска, Новозвановки і Хутора Вільного.
За даними розвідки, вдалося ліквідувати двох бойовиків.
Від початку поточної доби російські збройні формування активності не проявляли. Втрат серед українських захисників немає
Нагадаємо, добою раніше збройні формування РФ 3 рази порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів, один український захисник отримав поранення.
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