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Ситуація на Донбасі: поранено ще одного українського військового, бойовики понесли втрати
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03 червня 2020, 08:22 8

Ситуація на Донбасі: поранено ще одного українського військового, бойовики понесли втрати

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03 червня 2020, 08:22 8
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Бойовики, вперше за довгий час, застосували ракетні снаряди
Фото: Facebook
Бойовики, вперше за довгий час, застосували ракетні снаряди

За минулу добу ситуація на Донбасі була неспокійною: окупаційні війська влаштували 9 обстрілів, один український захисник отримав поранення під час обстрілу.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-центр штабу ООС.

Противник обстрілював позиції українських військових із заборонених мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 152 мм та 82 мм мінометів, гранатометів, кулеметів і снайперської зброї. Вперше за багато часу бойовики застосували некеровані ракетні снаряди неподалік Павлополя.

Також обстріли велися поблизу Старогнатовки, Павлополя, Богданівки, Мар'їнки, Водяного, Майорска, Новозвановки і Хутора Вільного.

За даними розвідки, вдалося ліквідувати двох бойовиків.

Від початку поточної доби російські збройні формування активності не проявляли. Втрат серед українських захисників немає

Нагадаємо, добою раніше збройні формування РФ 3 рази порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів, один український захисник отримав поранення.


Донбас ООС війна бойовики поранення
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