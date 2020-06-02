В зоні ООС 7 обстрілів, один військовий поранений - штаб

Минулої доби українські військовослужбовці поранили двох окупантів

Фото: flickr

Минулої доби українські військовослужбовці поранили двох окупантів

2 червня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 82 мм.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Біля Павлополя російські найманці відкривали вогонь із 82 мм мінометів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Неподалік населених пунктів Богданівка та Старогнатівка ворог випустив 20 мін 82-го калібру, а по захисниках Мар’їнки застосував снайперську зброю. Оборонців Водяного загарбники обстріляли з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Поблизу Майорська окупанти вели вогонь по позиціях Об'єднаних сил з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї, а опорні пункти Новозванівки обстріляли зі стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

Наші воїни вели вогонь у відповідь, втрати противника уточнюються. На ділянках розведення №1, №2 та №3 режим "Тиша" дотримувався. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Нагадаємо, за минулу добу збройні формування РФ 3 рази порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів, один український захисник отримав поранення.