Святослава Літинського пропонують призначити мовним омбудсменом

Кандидатуру Літинського запропонували у Міністерстві культури України

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Кандидатуру Літинського запропонували у Міністерстві культури України

У міністерстві культури та інформаційної політики Украни обрали кандидата на посаду уповноваженого із захисту державної мови. Ним став Святослав Літинський.

Про це повідомляє DW з посиланням на міністерство культури та інформаційної політики.

Комісія з добору рекомендувала подати кандидатуру Літинського на розгляд уряду України.

Довідка:

Святослав Літинський - громадський діяч, відомий захисник української мови. Він ініціював та виграв багато судових справ щодо використання української мови, зокрема, в маркуванні побутової та електронної техніки. Він також був першим громадянином України, який отримав внутрішній паспорт без російськомовної сторінки.

Також Літинський відомий тим, що виграв суд у Арсена Авакова з вимогою надати переклад українською виступ міністра на презентаціїпатрульної поліції у Львові.