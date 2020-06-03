Святослава Літинського пропонують призначити мовним омбудсменом
У міністерстві культури та інформаційної політики Украни обрали кандидата на посаду уповноваженого із захисту державної мови. Ним став Святослав Літинський.
Про це повідомляє DW з посиланням на міністерство культури та інформаційної політики.
Комісія з добору рекомендувала подати кандидатуру Літинського на розгляд уряду України.
Довідка:
Святослав Літинський - громадський діяч, відомий захисник української мови. Він ініціював та виграв багато судових справ щодо використання української мови, зокрема, в маркуванні побутової та електронної техніки. Він також був першим громадянином України, який отримав внутрішній паспорт без російськомовної сторінки.
Також Літинський відомий тим, що виграв суд у Арсена Авакова з вимогою надати переклад українською виступ міністра на презентаціїпатрульної поліції у Львові.
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