Чиновника МОН затримали на хабарі в 300 тисяч гривень

В директораті міністерства вже провели обшуки

Фото: facebook.com/pgo.gov.ua

В директораті міністерства вже провели обшуки

Правоохоронці провели затримання генерального директора одного з директоратів Міністерства освіти і науки України під час отримання 300 тисяч хабара.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Відомо, що чиновник вимагав хабар від представника держпідприємства за перемогу в конкурсі на проведення дослідно-конструкторської роботи із створення новітніх технологій з призовим фондом в 3 млн гривень.

Поліцейські і співробітники Служби безпеки України затримали чиновника, готується повідомлення про підозру.

Як повідомлялося, раніше на Полтавщині затримали держвиконавця: він третій раз погорів на хабарі.