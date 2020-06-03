Чиновника МОН затримали на хабарі в 300 тисяч гривень
В директораті міністерства вже провели обшуки
В директораті міністерства вже провели обшуки
Правоохоронці провели затримання генерального директора одного з директоратів Міністерства освіти і науки України під час отримання 300 тисяч хабара.
Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.
Відомо, що чиновник вимагав хабар від представника держпідприємства за перемогу в конкурсі на проведення дослідно-конструкторської роботи із створення новітніх технологій з призовим фондом в 3 млн гривень.
Поліцейські і співробітники Служби безпеки України затримали чиновника, готується повідомлення про підозру.
Як повідомлялося, раніше на Полтавщині затримали держвиконавця: він третій раз погорів на хабарі.
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