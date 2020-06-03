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03 червня 2020, 10:06 1

Чиновника МОН затримали на хабарі в 300 тисяч гривень

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03 червня 2020, 10:06 1
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В директораті міністерства вже провели обшуки
Фото: facebook.com/pgo.gov.ua
В директораті міністерства вже провели обшуки

Правоохоронці провели затримання генерального директора одного з директоратів Міністерства освіти і науки України під час отримання 300 тисяч хабара.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Відомо, що чиновник вимагав хабар від представника держпідприємства за перемогу в конкурсі на проведення дослідно-конструкторської роботи із створення новітніх технологій з призовим фондом в 3 млн гривень.

Поліцейські і співробітники Служби безпеки України затримали чиновника, готується повідомлення про підозру.

Як повідомлялося, раніше на Полтавщині затримали держвиконавця: він третій раз погорів на хабарі.


Офіс генпрокурора хабар чиновники Міносвіти Міністерство
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