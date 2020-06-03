Святослава Литинского предлагают назначить языковым омбудсменом

Кандидатуру Литинского предложили в Министерстве культуры Украины

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Кандидатуру Литинского предложили в Министерстве культуры Украины

В министерстве культуры и информационной политики Украны выбрали кандидата на должность уполномоченного по защите государственного языка. Им стал Святослав Литинский.

Об этом сообщает DW со ссылкой на министерство культуры и информационной политики.

Комиссия по отбору рекомендовала подать кандидатуру Литинского на рассмотрение правительства Украины.

Справка:

Святослав Литинский - общественный деятель, известный защитник украинского языка. Он инициировал и выиграл много судебных дел по поводу использования украинского языка, в частности, в маркировке бытовой и электронной техники. Он также был первым гражданином Украины, который получил внутренний паспорт без русскоязычной страницы.

Также Литинский известен тем, что выиграл суд у Арсена Авакова с требованием представить украинский перевод выступления министра на презентации патрульной полиции во Львове.