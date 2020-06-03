Святослава Литинского предлагают назначить языковым омбудсменом
В министерстве культуры и информационной политики Украны выбрали кандидата на должность уполномоченного по защите государственного языка. Им стал Святослав Литинский.
Об этом сообщает DW со ссылкой на министерство культуры и информационной политики.
Комиссия по отбору рекомендовала подать кандидатуру Литинского на рассмотрение правительства Украины.
Справка:
Святослав Литинский - общественный деятель, известный защитник украинского языка. Он инициировал и выиграл много судебных дел по поводу использования украинского языка, в частности, в маркировке бытовой и электронной техники. Он также был первым гражданином Украины, который получил внутренний паспорт без русскоязычной страницы.
Также Литинский известен тем, что выиграл суд у Арсена Авакова с требованием представить украинский перевод выступления министра на презентации патрульной полиции во Львове.
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