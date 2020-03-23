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23 березня 2020, 16:55 3

Суд над Нелею Штепою знову перенесли

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23 березня 2020, 16:55 3
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Орджонікідзевський районний суд Харкова переніс обрання запобіжного заходу ексмеру Слов'янська Донецької області Нелі Штепі через карантин
Фото: Facebook Неля Штепа
Орджонікідзевський районний суд Харкова переніс обрання запобіжного заходу ексмеру Слов'янська Донецької області Нелі Штепі через карантин

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Укрінформ.

Так, розгляд справи перенесли на 6 квітня за клопотанням захисту Штепи.

"У цих умовах Штепі важко доїхати зі Слов'янська, де вона знаходиться вдома, до Харкова, тому дату чергового засідання суду було обговорено заздалегідь", - цитує Укрінформ адвоката Олександра Тананакіна.

Нагадаємо, колишню міську голову Слов'янська, ексрегіоналку Нелю Штепу обвинувачують у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. Вона відома публічними закликами до підтримки проросійських незаконних збройних формувань.

Штепу арештували в липні 2014 року, того ж року розпочалося розслідування. З того часу кілька районних судів у Харкові починали розглядати справу з самого початку. У жовтні 2019 року справу передали до Орджонікідзевського райсуду.

Раніше RegioNews повідомляло, що Орджонікідзевський районний суд Харкова переніс розгляд справи ексмера Слов'янська Нелі Штепи на 23 березня.


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