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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
02 червня 2020, 10:23 15

На Закарпатті чоловік транслював своє самогубство в соцмережі

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02 червня 2020, 10:23 15
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У своїй смерті молодий чоловік звинуватив поліцейських Мукачівського райвідділу

Житель Мукачева скоїв самогубство, яке транслював у прямому ефірі в одній з соцмереж.

Про це пише RegioNews з посиланням на ГУ Нацполиции Закарпатської області

Під час прямого ефіру в Facebook, чоловік звинуватив правоохоронців, які нібито його до цього довели, надів на шию петлю і скоїв самогубство, через кілька секунд трансляція зупинилася.

Я проклинаю ... особливо му***ів Мукачівського відділу, які ... мені життя не дають", - каже чоловік на відео перед самогубством.

Самогубство і смерть чоловіка 1992-го р. підтвердили в поліції. Правоохоронці відкрили провадження за цим фактом, деталі будуть встановлюватися в рамках кримінального провадження, яке здійснюватимуть слідчі ДБР р. в Львові.

Нагадаємо, вчора в Харкові 42-річна мати вистрибнула з 19 поверху з піврічним немовлям.


поліція кримінальна справа Ужгород самоубивство Закарпаття соцмережі
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