На Закарпатті чоловік транслював своє самогубство в соцмережі
Житель Мукачева скоїв самогубство, яке транслював у прямому ефірі в одній з соцмереж.
Про це пише RegioNews з посиланням на ГУ Нацполиции Закарпатської області
Під час прямого ефіру в Facebook, чоловік звинуватив правоохоронців, які нібито його до цього довели, надів на шию петлю і скоїв самогубство, через кілька секунд трансляція зупинилася.
Я проклинаю ... особливо му***ів Мукачівського відділу, які ... мені життя не дають", - каже чоловік на відео перед самогубством.
Самогубство і смерть чоловіка 1992-го р. підтвердили в поліції. Правоохоронці відкрили провадження за цим фактом, деталі будуть встановлюватися в рамках кримінального провадження, яке здійснюватимуть слідчі ДБР р. в Львові.
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