Бойовики обстріляли позиції ООС біля Павлополя та Кримського

Втрат за минулу добу немає

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Втрат за минулу добу немає

28 травня в зоні проведення Операції об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє штаб ООС, передає RegioNews.

Противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів поблизу Павлополя.

Неподалік Кримського агресор двічі обстріляв оборонні укріплення Об’єднаних сил з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Українські воїни у відповідь вчасно застосували чергові вогневі засоби та припинили ворожі провокації.

Від початку сьогоднішньої доби втрат серед наших оборонців внаслідок ворожих обстрілів немає.

На ділянках розведення №1, №2 та №3 режим "Тиша" дотримувався. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою.

Нагадаємо, минулої доби збройні формування РФ 7 разів порушили режим припинення вогню, обстрілявши українських військових.