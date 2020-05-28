НАБУ оголосило нові підозри у справі корупції в "Укроборонпромі"
Детективи НАБУ оголосили представникам конвертаційного центру дві підозри у справі постачання товарів невідомого походження державному концерну "Укроборонпром".
Про це повідомляє пресслужба НАБУ, передає RegioNews.
В НАБУ наголошують, що під час цих поставок здійснювалися ухилення від сплати податків та подальша легалізація коштів, набутих злочинним шляхом.
За версією слідства, схема діяла у 2015-2017 роках, за нею "Укроборонпрому" було поставлено товарів на суму близько 165 млн грн.
Внаслідок злочину бюджет недоотримав понад 49 млн грн, отримані злочинним шляхом кошти підозрювані у кримінальному провадженні легалізували та використали на власний розсуд". - йдеться в повідомленні.
По цій справі 28 травня були оголошені підозри ще двом особам, а загальна кількість осіб, задіяних в схемі, зросла до семи.
Досудове розслідування вказаних фактів детективи здійснюють з листопада 2019 року, коли підслідність у справі визначено за НАБУ.
Нагадаємо, підприємства держконцерну "Укроборонпром" з 2015 по 2019 рік через іноземні "фірми-прокладки" закуповували російську продукцію військового призначення по завищеній в 2-3 рази вартості.
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