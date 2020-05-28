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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
28 травня 2020, 21:51 10

НАБУ оголосило нові підозри у справі корупції в "Укроборонпромі"

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28 травня 2020, 21:51 10
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Внаслідок злочину бюджет недоотримав понад 49 млн грн
Фото: Facebook
Внаслідок злочину бюджет недоотримав понад 49 млн грн

Детективи НАБУ оголосили представникам конвертаційного центру дві підозри у справі постачання товарів невідомого походження державному концерну "Укроборонпром".

Про це повідомляє пресслужба НАБУ, передає RegioNews.

В НАБУ наголошують, що під час цих поставок здійснювалися ухилення від сплати податків та подальша легалізація коштів, набутих злочинним шляхом.

За версією слідства, схема діяла у 2015-2017 роках, за нею "Укроборонпрому" було поставлено товарів на суму близько 165 млн грн.

Внаслідок злочину бюджет недоотримав понад 49 млн грн, отримані злочинним шляхом кошти підозрювані у кримінальному провадженні легалізували та використали на власний розсуд". - йдеться в повідомленні.

По цій справі 28 травня були оголошені підозри ще двом особам, а загальна кількість осіб, задіяних в схемі, зросла до семи.

Досудове розслідування вказаних фактів детективи здійснюють з листопада 2019 року, коли підслідність у справі визначено за НАБУ.

Нагадаємо, підприємства держконцерну "Укроборонпром" з 2015 по 2019 рік через іноземні "фірми-прокладки" закуповували російську продукцію військового призначення по завищеній в 2-3 рази вартості.


Укроборонпром корупція суд справа
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