Пожежа в Одесі: Хаєцького відпустили на поруки

Андрія Хаєцького взяли на поруки нардепи Сергій Колебошин та Анатолій Урбанський

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Андрія Хаєцького взяли на поруки нардепи Сергій Колебошин та Анатолій Урбанський

Одеський апеляційний суд відпустив на поруки депутатів поета і громадського діяча Андрія Хаєцького, якого підозрюють у причетності до масштабної пожежі в коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Про це у Facebook повідомила Зоя Казанджи, пише RegioNews.

АНДРІЮ ХАЄЦЬКОМУ ЗМІНЕНА ЗАПОБІЖНА ЗМІНА. ВІЛЬНИЙ. ВІДДАЛИ НА ПОРУКИ. ЗВІЛЬНИТИ З-ПІД ВАРТИ НЕГАЙНО. Опубліковано Zoya Kazanzhy Четвер, 28 травня 2020 р.

Також суд постановив негайно звільнити Хаєцького з-під варти, передає Укрінформ.

Застосувати запобіжний захід у вигляді взяття на поруки народними депутатами Сергієм Колебошиним та Анатолієм Урбанським", - зачитав ухвалу суддя.

Звільненню Хаєцького з-під варти передували мирні акції на підтримку громадського діяча в Одесі, Харкові, Києві та Львові.

Нагадаємо, 15 травня у справі про пожежу на Троїцькій з'явилися нові підозрювані — викладачка Ірина Таранова і колишній заступник директора з адміністративно-господарської роботи Андрій Хаєцький, який звільнився з роботи ще до пожежі, бо переніс операцію на серці. Ірину Таранову суд відправив під домашній арешт, а Хаєцького — в СІЗО строком на два місяці. Йому загрожує тюремний термін до 8 років.

Раніше прокуратура Одеської області повідомляла, що Хаєцький, який перебував на посаді заступника директора з адміністративно-господарської роботи до 02.12.2019, переховувався від правоохоронних органів та суду, у зв’язку з чим був оголошений у розшук.

За словами адвоката Юлії Токаєвої весь цей час Хаєцький працював в організації при департаменті освіти та науки Одеської ОДА, тож про переховування не йдеться.

Також адвокат повідомила, що слідчим були направлені три повістки на адресу, де (як було достеменно відомо органам досудового розслідування) Хаєцький не проживає і тому отримати повістки не мав змоги. Дві з них були на одну й ту саму дату - 10 березня - і запрошували свідком, третя повістка була взагалі без дати.

За інформацією Токаєвої, підозра Хаєцькому була внесена до ЄРДР 18 травня, а 21 травня вони разом із підзахисним без виклику прийшли до слідчого. Їм надали повідомлення про підозру, клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, додатки на 224 аркушах. Наступного дня Токаєва з Хаєцьким прийшли до суду. Суддя під звукозапис сказав, що знає зміст документів і знає, що відповідальною за пожежну безпеку була інша працівниця коледжу - Тетяна Фоміч.