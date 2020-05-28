НАБУ объявило новые подозрения по делу коррупции в "Укроборонпроме"

В результате преступления бюджет недополучил более 49 млн грн

Фото: Facebook

В результате преступления бюджет недополучил более 49 млн грн

Детективы НАБУ объявили представителям конвертационного центра два подозрения по делу поставки товаров неизвестного происхождения государственному концерну "Укроборонпром".

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает RegioNews.

В НАБУ отмечают, что во время этих поставок осуществлялись уклонение от уплаты налогов и дальнейшая легализация средств, приобретенных преступным путем.

По версии следствия, схема действовала в 2015-2017 годах, за ней "Укроборонпрому" было поставлено товаров на сумму около 165 млн грн.

В результате преступления бюджет недополучил более 49 млн грн, полученные преступным путем средства подозреваемые в уголовном производстве легализовали и использовали по своему усмотрению", - говорится в сообщении.

По этому делу 28 мая были объявлены подозрения еще двум лицам, а общее количество лиц, задействованных в схеме, возросло до семи.

Досудебное расследование указанных фактов детективы осуществляют с ноября 2019 года, когда подследственность по делу была определена за НАБУ.

Напомним, предприятия госконцерна "Укроборонпром" с 2015 по 2019 год через иностранные "фирмы-прокладки" закупали российскую продукцию военного назначения по завышенной в 2-3 раза стоимости.