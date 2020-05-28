"Музичний" протест у Чернівцях: ресторатори вимагали дозволу працювати
У Чернівцях сьогодні, 28 травня, власники і працівники закладів харчування, організатори свят і музиканти вийшли на мирну акцію протесту з вимогою дозволити їм працювати з 10 червня, щоби дозволити галузі вижити.
Про це пише RegioNews з посиланням на ІА АСС.
Ресторатори хочуть, щоб закладам громадського харчування дозволили працювати не тільки на літніх терасах, але й в приміщеннях. З свого боку підприємці гарантують дотримання санітарних норм.
У Чернівцях на протест вийшли власники ресторанів та організатори свят
Опубліковано Інформаційне агентство "АСС" Четвер, 28 травня 2020 р.
До протестувальників вийшов чернівецький міський голова Олексій Каспрук. Він пояснив, що станом на сьогоднішній день обслуговування клієнтів у приміщеннях закладів громадського харчування заборонене постановою головного санітарного лікаря України.
Будь-яке рішення міської ради чи сесії не захистить вас, бо відкрившись, ви порушуватимете постанову головного державного санітарного лікаря України, - сказав Олексій Каспрук. - Нам рано говорити про спад захворюваності, але я розумію вас. Я можу підтримати ваше звернення, підготувати і надіслати лист державному санітарному лікарю України", - запропонував мер Чернівців.
Також Олексій Каспрук повідомив, що будь-які пом`якшувальні заходи може дозволяти виключно обласна комісія ТЕБ та НС.
Нагадаємо, сьогодні, 28 травня, в Одесі, Харкові, Києві та Львові відбувається мирна акція на підтримку Андрія Хаєцького, якого хочуть визнати винним у пожежі в Одеському коледжі.
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