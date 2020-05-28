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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
28 травня 2020, 13:08 4

"Музичний" протест у Чернівцях: ресторатори вимагали дозволу працювати

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28 травня 2020, 13:08 4
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Близько сотні представників ресторанного бізнесу з плакатами зібралися під стінами Чернівецької міської ради
Фото: ІА АСС
Близько сотні представників ресторанного бізнесу з плакатами зібралися під стінами Чернівецької міської ради

У Чернівцях сьогодні, 28 травня, власники і працівники закладів харчування, організатори свят і музиканти вийшли на мирну акцію протесту з вимогою дозволити їм працювати з 10 червня, щоби дозволити галузі вижити.

Про це пише RegioNews з посиланням на ІА АСС.

Ресторатори хочуть, щоб закладам громадського харчування дозволили працювати не тільки на літніх терасах, але й в приміщеннях. З свого боку підприємці гарантують дотримання санітарних норм.

До протестувальників вийшов чернівецький міський голова Олексій Каспрук. Він пояснив, що станом на сьогоднішній день обслуговування клієнтів у приміщеннях закладів громадського харчування заборонене постановою головного санітарного лікаря України.

Будь-яке рішення міської ради чи сесії не захистить вас, бо відкрившись, ви порушуватимете постанову головного державного санітарного лікаря України, - сказав Олексій Каспрук. - Нам рано говорити про спад захворюваності, але я розумію вас. Я можу підтримати ваше звернення, підготувати і надіслати лист державному санітарному лікарю України", - запропонував мер Чернівців.

Також Олексій Каспрук повідомив, що будь-які пом`якшувальні заходи може дозволяти виключно обласна комісія ТЕБ та НС.

Нагадаємо, сьогодні, 28 травня, в Одесі, Харкові, Києві та Львові відбувається мирна акція на підтримку Андрія Хаєцького, якого хочуть визнати винним у пожежі в Одеському коледжі.


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