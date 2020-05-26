09:51  26 травня
Коронавірус в Україні: вже зафіксовано понад 21,5 тисячі випадків інфекції
12:04  26 травня
Зґвалтування в Кагарлику: Геращенко прокоментував можливість відставки Авакова
08:29  26 травня
Доба в ООС: окупанти 16 разів порушували режим припинення вогню
UA | RU
UA | RU
Валерія Ясницька журналіст [email protected]
26 травня 2020, 12:46 3

Тимошенко підтримає Ляшка на довиборах у Верховну Раду – ЗМІ

Читайте также
на русском языке
26 травня 2020, 12:46 3
Читайте также на русском языке
За інформацією деяких видань Олег Ляшко точно буде брати участь в довиборах по округу загиблого Валерія Давиденка
Фото: Страна.иа
За інформацією деяких видань Олег Ляшко точно буде брати участь в довиборах по округу загиблого Валерія Давиденка

На довиборах у Верховну Раду, які повинні відбутися в одномандатному виборчому окрузі №208 у Чернігівській області у зв'язку із загибеллю нардепа з групи "Довіра" Валерія Давиденка, ВО "Батьківщина" підтримає кандидатуру лідера Радикальної партії Олега Ляшка.

Про це пише видання "ГОРДОН" з посиланням на свої джерела, повідомляє RegioNews.

Співрозмовник видання зазначив, що Ляшко точно братиме участь у довиборах.

Те, що ще не все знають: Юлія Тимошенко підтримає Ляшка, а кандидата від "Батьківщини" на окрузі не буде. До речі, у першому турі президентських виборів [в 2019 році] Тимошенко взяла на окрузі перше місце. Другим був Зеленський, третім – Ляшко", – нагадав джерело.

Співрозмовник впевнений, що потенційний кандидат від правлячої партії "Слуга народу", швидше за все, програє на довиборах.

Сумарно рейтинг Ляшка і Тимошенко в цьому окрузі більше 40%", – сказав джерело.

Слід зазначити, що Ляшко вже обирався в Раду по цьому округу в 2012 році.

Нагадаємо, довибори в одномандатному окрузі №208 у Чернігівській області парламент повинен оголосити у зв'язку із загибеллю нардепа з групи "Довіра" Валерія Давиденка, обраного по округу в 2019 році.

Нагадаємо, увечері в суботу, 23 травня, у Києві знайшли застреленим нардепа Валерія Давиденка. Вчора, 25 травня, з ним попрощалися в лікарні у Феофанії.

Поліція почала розслідувати справу про загибель народного депутата України Валерія Давиденка за статтею "вбивство". Правоохоронні органи розглядають кілька версій загибелі нардепа: самогубство, доведення до самогубства або замовне вбивство.

На смерть Давиденка відреагували спікер Верховної Ради Разумков та колеги покійного по партії "Слуга народу".

Ігорю Мосійчуку пропонують участь у дострокових виборах на окрузі загиблого Валерія Давиденка. Сам Мосійчук вважає, що Давиденко вбили.

З'явилася версія, що смерть Давиденка може бути пов'язана з великими розкраданнями в Аграрному фонді.


вибори Верховна Рада Батьківщина Юлія Тимошенко Олег Ляшко Валерій Давиденко радикальна партія
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
"Батьківщина" вийшла із самоізоляції
25 травня 2020, 13:49
Вадим Столар створює мережу телеканалів під політпроєкт Льовочкіна і Бойка
25 травня 2020, 13:39
Ігорю Мосійчуку пропонують участь у дострокових виборах на окрузі загиблого Валерія Давиденка
24 травня 2020, 12:40
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
25 травня 2020, 21:55
У "подарунок" Зеленському: Надія Савченко дала інтерв'ю російському ТБ
24 травня 2020, 14:56
Розподіл опозиційної платформи. Як Бойко і Льовочкін хочуть позбутися Медведчука
25 травня 2020, 13:00
"Не чув про такий рейтинг": мер Чернівців про лідерство міста за рівнем корумпованості
19 травня 2020, 12:00
Що може завадити Кернесу
22 травня 2020, 13:00
Депутати, бізнесмени та ексмитники, або Хто контролює автовокзали Хмельниччини
20 травня 2020, 12:00
Останні Популярні
Павло Казарін
Іван Галунга
Павло Федосенко
Всі блоги »
Розподіл опозиційної платформи. Як Бойко і Льовочкін хочуть позбутися Медведчука
25 травня 2020, 13:00
Що може завадити Кернесу
22 травня 2020, 13:00
Всі публікації »
Єрмак, бандит і чотири губернатора в LIFTі, – НеПогода
22 травня 2020, 18:36
Метроном до дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу
18 травня 2020, 12:00
Карантин в Україні: закінчити не можна продовжити, – НеПогода
16 травня 2020, 10:48
Всі відео »
Боговін Віталій
Голова Запорізької обласної державної адміністрації
Атрошенко Владислав
Міський голова Чернігова
Миколаєнко Володимир
Міський голова Херсона
Всі досьє »