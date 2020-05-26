Тимошенко підтримає Ляшка на довиборах у Верховну Раду – ЗМІ

За інформацією деяких видань Олег Ляшко точно буде брати участь в довиборах по округу загиблого Валерія Давиденка

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За інформацією деяких видань Олег Ляшко точно буде брати участь в довиборах по округу загиблого Валерія Давиденка

На довиборах у Верховну Раду, які повинні відбутися в одномандатному виборчому окрузі №208 у Чернігівській області у зв'язку із загибеллю нардепа з групи "Довіра" Валерія Давиденка, ВО "Батьківщина" підтримає кандидатуру лідера Радикальної партії Олега Ляшка.

Про це пише видання "ГОРДОН" з посиланням на свої джерела, повідомляє RegioNews.

Співрозмовник видання зазначив, що Ляшко точно братиме участь у довиборах.

Те, що ще не все знають: Юлія Тимошенко підтримає Ляшка, а кандидата від "Батьківщини" на окрузі не буде. До речі, у першому турі президентських виборів [в 2019 році] Тимошенко взяла на окрузі перше місце. Другим був Зеленський, третім – Ляшко", – нагадав джерело.

Співрозмовник впевнений, що потенційний кандидат від правлячої партії "Слуга народу", швидше за все, програє на довиборах.

Сумарно рейтинг Ляшка і Тимошенко в цьому окрузі більше 40%", – сказав джерело.

Слід зазначити, що Ляшко вже обирався в Раду по цьому округу в 2012 році.

Нагадаємо, довибори в одномандатному окрузі №208 у Чернігівській області парламент повинен оголосити у зв'язку із загибеллю нардепа з групи "Довіра" Валерія Давиденка, обраного по округу в 2019 році.

Нагадаємо, увечері в суботу, 23 травня, у Києві знайшли застреленим нардепа Валерія Давиденка. Вчора, 25 травня, з ним попрощалися в лікарні у Феофанії.

Поліція почала розслідувати справу про загибель народного депутата України Валерія Давиденка за статтею "вбивство". Правоохоронні органи розглядають кілька версій загибелі нардепа: самогубство, доведення до самогубства або замовне вбивство.

На смерть Давиденка відреагували спікер Верховної Ради Разумков та колеги покійного по партії "Слуга народу".

Ігорю Мосійчуку пропонують участь у дострокових виборах на окрузі загиблого Валерія Давиденка. Сам Мосійчук вважає, що Давиденко вбили.

З'явилася версія, що смерть Давиденка може бути пов'язана з великими розкраданнями в Аграрному фонді.